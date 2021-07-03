Лукашенко ждут в Крыму, заявил Песков

Россия ждёт визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Крым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём", — ответил пресс-секретарь президента РФ в беседе с телеканалом "Россия-1".