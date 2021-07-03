Лукашенко ждут в Крыму, заявил Песков
Сегодня в Белоруссии отмечают День независимости. Главу республики и братский народ поздравил российский лидер Владимир Путин.
Фото © ТАСС / EPA / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN / POOL
Россия ждёт визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Крым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём", — ответил пресс-секретарь президента РФ в беседе с телеканалом "Россия-1".
Как уже писал Лайф, 3 июля в Белоруссии празднуют День независимости. Белорусского коллегу и братский народ соседней республики поздравил российский президент Владимир Путин.
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