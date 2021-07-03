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Таджикистан впустил свыше 300 афганских военных, отступивших после боёв с талибами

Пограничники пропустили солдат, руководствуясь принципами гуманности и добрососедства.

3 июля, 18:44
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

На территорию Таджикистана было пропущено более 300 афганских военнослужащих, которые отступили после столкновений с боевиками движения "Талибан"*. Об этом сообщило агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Более 300 военнослужащих ВС Исламской Республики Афганистан, не выдержав вооружённого сопротивления, пересекли государственную границу через охранную полосу", — отметило агентство.

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Сообщается, что боестолкновения произошли в афганской провинции Бадахшан. В результате была захвачена пограничная комендатура. Таджикистанские пограничники пропустили военных на свою территорию, руководствуясь принципами гуманности и добрососедства.

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Напомним, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что активность некоторых международных террористических организаций всё ещё высока даже в пандемию коронавируса.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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