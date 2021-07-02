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Военные США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

В американском оборонном ведомстве, однако, не сообщили, когда базу вернут вооружённым силам республики.

2 июля, 07:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Силы США и Североатлантического альянса покинули авиационную базу в афганском городе Баграм (провинция Парван). Об этом заявили в американском Министерстве обороны, передаёт The Guardian.

"Все коалиционные силы покинули Баграм", — рассказали в ведомстве.

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В министерстве, однако, не уточнили, когда именно произошёл вывод войск с базы и когда она будет возвращена Вооружённым силам Афганистана.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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