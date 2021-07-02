Военные США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Силы США и Североатлантического альянса покинули авиационную базу в афганском городе Баграм (провинция Парван). Об этом заявили в американском Министерстве обороны, передаёт The Guardian .

В министерстве, однако, не уточнили, когда именно произошёл вывод войск с базы и когда она будет возвращена Вооружённым силам Афганистана.