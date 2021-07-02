В ЦБ рассказали, какие достопримечательности украсят обновлённые российские банкноты

На обновлённых российских банкнотах могут появиться достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Об этом рассказал СМИ зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев.

По его словам, на тысячерублёвой купюре, скорее всего, могут появиться Нижегородский кремль, а также другие достопримечательности столицы Поволжья, среди которых — собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. На пятитысячной банкноте, как отметил представитель ЦБ, будут красоваться екатеринбургская "Плотинка" и Дом Севастьянова.

Кроме того, на новых купюрах также будут изображены виды Новосибирска и Пятигорска. При этом сторублёвая банкнота сохранит изображение Москвы, а пятидесятирублёвая — Санкт-Петербурга. Однако на обороте появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Алексеев добавил, что в ближайшее время специалисты окончательно определятся с дизайном обновлённых банкнот. Готовое предложение будет направлено в совет директоров Банка России, который уже примет итоговое решение.