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В ЦБ рассказали, какие достопримечательности украсят обновлённые российские банкноты

В ближайшее время специалисты окончательно определятся с дизайном купюр, отметил представитель регулятора. Готовое предложение будет направлено в совет директоров Банка России, он и примет итоговое решение.

2 июля, 07:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На обновлённых российских банкнотах могут появиться достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Об этом рассказал СМИ зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев.

По его словам, на тысячерублёвой купюре, скорее всего, могут появиться Нижегородский кремль, а также другие достопримечательности столицы Поволжья, среди которых — собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. На пятитысячной банкноте, как отметил представитель ЦБ, будут красоваться екатеринбургская "Плотинка" и Дом Севастьянова.

В Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота

В Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота

Кроме того, на новых купюрах также будут изображены виды Новосибирска и Пятигорска. При этом сторублёвая банкнота сохранит изображение Москвы, а пятидесятирублёвая — Санкт-Петербурга. Однако на обороте появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Алексеев добавил, что в ближайшее время специалисты окончательно определятся с дизайном обновлённых банкнот. Готовое предложение будет направлено в совет директоров Банка России, который уже примет итоговое решение.

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О том, что ЦБ решил заменить города на российских банкнотах, стало известно ещё в марте. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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