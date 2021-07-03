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Белорусский телеканал показал кадры покушения на журналиста Азаренка

Спецслужбы страны организовали операцию по задержанию предполагаемых преступников с поличным.

3 июля, 19:02

Фото © СТВ

Белорусский телеканал СТВ опубликовал видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлён момент покушения на журналиста и телеведущего Григория Азаренка.

Сообщается, что спецслужбы страны организовали операцию по задержанию предполагаемых преступников с поличным. Для этого задействовали самого Азарёнка. В момент нападения неизвестных журналист оказывал активное сопротивление, говорит закадровый голос.

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Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что в стране были вскрыты "спящие" террористические ячейки. Целью их была насильственная смена власти в назначенный день. Тогда же он рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. По данным белорусского лидера, всё произошло ночью 1 июля. Злоумышленники хотели схватить представителя СМИ и в багажнике вывезти его в лес, чтобы отрезать язык.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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