Белорусский телеканал показал кадры покушения на журналиста Азаренка

Сообщается, что спецслужбы страны организовали операцию по задержанию предполагаемых преступников с поличным. Для этого задействовали самого Азарёнка. В момент нападения неизвестных журналист оказывал активное сопротивление, говорит закадровый голос.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что в стране были вскрыты "спящие" террористические ячейки. Целью их была насильственная смена власти в назначенный день. Тогда же он рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. По данным белорусского лидера, всё произошло ночью 1 июля. Злоумышленники хотели схватить представителя СМИ и в багажнике вывезти его в лес, чтобы отрезать язык.

