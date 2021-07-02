Минск и полицаи НАТО: Какие меры примет Батька в ответ на беспилотник со взрывчаткой Почему шантаж и провокации Запада заставят Лукашенко привлечь к охране границы Российскую армию, разбирался директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. 2 июля, 20:17 Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о перехвате на границе с Литвой беспилотника, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой. Можно было бы, конечно, отшутиться, что Литва наконец-то создала свои военно-воздушные силы и осуществила нападение на Белоруссию всеми имеющимися средствами, если бы речь не шла о государстве — члене блока НАТО, который уничтожил за свою историю не одну суверенную страну.

Практически одновременно с этим была осуществлена попытка убийства белорусского тележурналиста Григория Азаренка, во время которой, как уже установлено белорусскими спецслужбами, было использовано оружие, доставленное с Украины. Ведущий телеканала СТВ журналист Григорий Азаренок известен своими программами-расследованиями, разоблачающими деструктивное влияние Запада на Белоруссию, что делает нападение на него знаковым, символичным жестом, ради которого западные хозяева наняли своих украинских холопов, чтобы, видимо, самим не мараться.

В ответ на эти выпады Александр Лукашенко уже поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу между Украиной и Белоруссией. Вполне логичный жест в отношении враждебного государства, коим, в чём теперь уже нет никаких сомнений, является полностью оккупированная Западом постмайданная Украина. Очевидно, что её и далее будут использовать для выполнения грязных провокаций (наподобие нападения на журналистов, что на самой Украине давно поставлено на поток). Прошло всего чуть менее восьмидесяти лет, а украинские националисты вновь ходят в полицаях у Запада, выполняя то, что их хозяева считают ниже своего достоинства.

Вообще, Запад, похоже, делает всё, чтобы в Белоруссии больше не осталось никаких иллюзий: Запад — враг. Иначе как поверженной и захваченной вслед за Украиной Белоруссию не видит. О суверенитете и речи нет, не говоря уже о том, чтобы сохранять или хотя бы уважать белорусскую культуру, идентичность. Оккупация — как она есть, без всяких условий — это всё, что может предложить глобалистский Запад постсоветским государствам.

Сопротивляющимся — "майдан". Не сопротивляющимся, впрочем, тоже, только менее дорогостоящий. Готовым отстаивать свой суверенитет — война. А чтобы её начать, Запад использует свой любимый приём — грубую провокацию. Подсылает мелкого, мол, "давай канистру сбрось, вот тебе беспилотник", а после — "вы чего маленьких обижаете? Сейчас будете иметь дело с агрессивным блоком НАТО".

Реакция белорусской стороны на это очевидна. Помимо закрытия границы с враждебными государствами, откуда ведётся непрекращающаяся работа по дестабилизации Белоруссии, необходимо усилить меры по их охране и соблюдению пограничной безопасности. И здесь как никогда Белоруссии может пригодиться опыт, накопленный ФСБ России, в структурах которой — почти во все исторические периоды — находилась погранслужба.

Безопасность, когда имеешь дело с Западом, прежде всего. Стадию "майдана" Белоруссия уже прошла, устояла, укрепилась и ждёт следующего этапа. Провокация от карликового натовского слуги с его канистрой уже тоже состоялась. Украинские полицаи, опять-таки, снова наготове. И, если Запад хочет большой войны, к ней надо готовиться, причём уже сейчас.

Внутриполитические круги Белоруссии уже обсуждают сотрудничество с российскими ЧВК, успешно проявившими себя в Сирии, ЦАР и других горячих точках планеты. Ведь привлечение такого рода компаний обсуждают, когда речь идёт о деликатных операциях. В случае же с Минском привлечение российских ЧВК — мера даже чрезмерная. Ведь Белоруссия — составляющая часть союзного государства с Россией, а значит, её безопасность официально может отстаивать Российская армия вполне открыто и законно.

Что уж теперь говорить о геополитических ориентирах Белоруссии — с этим больше нет никакой неопределённости. Белоруссия — евразийское государство, союзное России, и вопрос её безопасности, особенно в отношениях с Западом, может решить только Россия. Как, впрочем, и вопрос безопасности любого постсоветского государства, выбирающего не западную оккупацию, а суверенитет и культурную самостоятельность.

Сделав всё, чтобы разрушить белорусскую государственность, не "майданом", так провокациями, предвосхищающими войну, Запад снял всякую двусмысленность в отношении того, кто друг Белоруссии, а кто враг.

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