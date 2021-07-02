"Мы всё это проходили в 17-м столетии": Эксперты спрогнозировали, когда Украина вернётся к России Россия потеряла Украину надолго, но не навсегда, период антирусских настроений может продержаться в Незалежной ещё 60 лет, но затем политический истеблишмент поймёт, что ничего не получит, и начнётся обратное движение, считают эксперты. 2 июля, 17:31 Фото © Shutterstock

В ходе прямой линии президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему Украину до сих пор не внесли в список недружественных стран, заявил, что считает украинцев и русских одним народом. По его словам, украинское руководство недружественно настроено к России, на что сразу же поспешил отреагировать Владимир Зеленский, опровергнув единство народа и сведя всё лишь к части общей истории и памяти.

— Сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам. Иначе как объяснить закон, что русские — некоренной народ. К чему это приведёт? Часть людей может уехать, — сказал Владимир Путин. Глава государства сравнил возможные последствия с применением оружия массового поражения, так как это приведёт к сокращению общего числа русских.

Вероятно, официальные похороны бывших эсэсовцев глава Украины относит к "общей части истории, памяти" и "общей победе над фашизмом". Когда в центре украинских городов зигуют неофашисты, а бывших полицаев приравняли к пострадавшим наравне с ветеранами Великой Отечественной войны. А саму украинскую армию превратили в соединения наёмников, которым НАТО нарезает задачи.

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

— Украинскую армию после событий 2014 года готовили американцы. Вашингтон потратил на её оснащение свыше двух миллиардов долларов. На территории этого государства было подготовлено порядка девяти тысяч диверсантов, американцы этого и не скрывают. Их работу мы могли наблюдать и в Белоруссии, и в Крыму. Периодически наша служба безопасности отлавливает эти группы в России, — рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков. — Можно констатировать, что территория Украины усилиями Вашингтона и ряда европейских стран превратилась в антироссийский плацдарм, с которого проводится множество диверсий, в том числе в информационном поле и киберпространстве.

Вспомним телефонные атаки о минировании, пранки о сотне погибших во время трагедии кузбасского пожара. К подобным идеологическим диверсиям относится и работа в соцсетях среди молодёжи. Для этого формируются движения с нацистским уклоном. Эксперты уверены, что провокации, подобные нарушению границ России, будут продолжаться.

Украина играет роль, которую ей отводит RAND Corporation — американская некоммерческая организация, выполняющая функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам Правительства США. Согласно существующей инструкции Россия должна всё время находиться под напряжением, которое необходимо создавать Украине. Это касается как действий в соцсетях, так и разного рода провокаций в Донбассе. При этом существует оговорка: все эти действия не должны привести к полномасштабному ответу России, то есть балансировка на грани войны, но не её начала Алексей Леонков Военный эксперт

Футуролог и писатель Сергей Переслегин напомнил, что согласно марксистской позиции, если представители некой территории вместе прошли определённый путь, создав индустриальную культуру от мануфактур до современной техники, их можно считать одним народом.

— Сегодняшняя Украина не может считаться государством, если мы говорим о списке враждебных государств, а не враждебных этнических образований. Поскольку решения за Украину сплошь и рядом принимают в Вашингтоне, Лондоне, иногда в Берлине, но не в самом Киеве. Что касается ситуации, посвящённой психологическому фактору российско-украинского единства, то оно рано или поздно будет восстановлено. Для этого должна произойти смена курса власти, элит и самой ситуации, — отметил эксперт.

Россия потеряла Украину надолго, но не навсегда, возможно, этот период может продлиться от 60 до 100 лет. Потому что следующее поколение, которое придёт к власти в Киеве, будет настроено даже более русофобски, чем нынешнее. Поэтому после этого должно смениться ещё как минимум два поколения Сергей Переслегин Футуролог

— Их заставит вернуться наличие общей истории, общих экономических интересов. Сейчас элита Украины всерьёз полагает, что она сможет получить от Евросоюза больше, чем они получают от России. Но минимум через 50 лет они убедятся, что это не так, — интересы Украины не совпадают с интересами ЕС. Они, конечно, не совпадут и с интересами России, но к нам они значительно ближе. Тогда и начнётся движение в обратную сторону. Не забудьте, мы всё это видели на переходе Украины от Польши к России ещё в 17-м столетии, — напомнил Переслегин.

Для этого, по его словам, должны прекратиться конфликты вокруг Донбасса и Крыма. Поскольку через какое-то время вменяемые части украинского истеблишмента и бизнеса сочтут, что дальнейшее усугубление этих проблем абсолютно бесперспективно с точки зрения возвращения территорий и экономически весьма нерентабельно. "А Европа так или иначе погрузится в свои проблемы, и вариантов там, по сути, нет. Поэтому украинцам придётся возвращаться к нам".

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Современный украинский нацизм оказался возможен лишь в условиях внешнего заказа, считает публицист и политик Егор Холмогоров. Ровно 28 лет назад 2 июля 1993 года в Киеве был создан Конгресс Украинских Националистов, теперь спустя почти три десятилетия мы наблюдаем 9 мая как по городам военной славы проходят параллельные марши оставшихся в живых советских ветеранов и оголтелые сборища неофашистов, вскормленных пропагандой и грантами извне.

— Я считаю, что великороссы, малороссы и белорусы это части единого русского народа, и все попытки нас расколоть обречены на неудачу. Осуществление украинского националистического проекта оказалось возможным только в условиях внешнего заказа в сочетании с двукратным ослаблением русского государственного центра в 1917 и 1991 годах. Если мы не будем ослаблять себя сами, если будем защищать русское единство, то возвращение Украины неизбежно. Сильная Россия просто притянет её, как магнит. И времени, чтобы восстановить общерусское сознание большинства украинцев, потребуется не так уж и много. Ведь навязанная им русофобия - продукт поверхностной крикливой пропаганды. На эту пропаганду подействует как антидот контрпропаганда. А глубинное русское национальное сознание выйдет из под спуда и вступит в свои права. Не украинские нацисты сильны, а Россия все еще слишком неуверенна в себе, и нам нужно восстанавливать эту уверенность и чувство права России на весь русский мир, — отметил Егор Холмогоров.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что как только "политическая воля руководства нашей страны и экономическая ситуация позволят, то единый по сути народ нашей России и Украины воссоединится, иного выхода не существует".