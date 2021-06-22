56-летняя Элизабет Хёрли распахнула халат на камеру, и у фанатов перехватило дыхание от её красоты
Если для кого-то возраст — серьёзная причина для беспокойства, то для данной звезды эта проблема точно не в приоритете.
Элизабет Хёрли поделилась в "Инстаграме" очередным жарким снимком, который доказывает, что время над нею не властно. 56-летняя актриса предстала в лёгком прозрачном халате, наброшенном на полуобнажённое тело.
Артистка распустила волосы, чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру пленительный взгляд. А сквозь распахнутую одежду было видно её стройное тело, которому позавидуют даже молодые девушки, и изящную грудь.
Откровенный кадр быстро набрал более 200 тысяч лайков, а пользователи настолько восхитились нестареющей моделью, что отреклись даже от чудес света, которые, по их мнению, меркнут в сравнении с красотой их любимицы.
Кому нужен вид на океан или любые другие чудеса этой планеты, когда у нас есть это прекрасное нестареющее создание?
Идеальное тело 😍❤🤩
Как хорошее вино, с возрастом становится только лучше🔥😍❤️
Элизабет Хёрли — актриса, модель, продюсер и дизайнер родом из Англии, владелица бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Звезда 13 лет состояла в отношениях с актёром Хью Грантом, который после разрыва стал крёстным её сына, рождённого от миллионера Стива Бинга.
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