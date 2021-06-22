56-летняя Элизабет Хёрли распахнула халат на камеру, и у фанатов перехватило дыхание от её красоты

Элизабет Хёрли поделилась в "Инстаграме" очередным жарким снимком, который доказывает, что время над нею не властно. 56-летняя актриса предстала в лёгком прозрачном халате, наброшенном на полуобнажённое тело.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Артистка распустила волосы, чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру пленительный взгляд. А сквозь распахнутую одежду было видно её стройное тело, которому позавидуют даже молодые девушки, и изящную грудь.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Откровенный кадр быстро набрал более 200 тысяч лайков, а пользователи настолько восхитились нестареющей моделью, что отреклись даже от чудес света, которые, по их мнению, меркнут в сравнении с красотой их любимицы.

Кому нужен вид на океан или любые другие чудеса этой планеты, когда у нас есть это прекрасное нестареющее создание? mrjasonm

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Идеальное тело 😍❤🤩 Gordiestand

Как хорошее вино, с возрастом становится только лучше🔥😍❤️ edib2601