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56-летняя Элизабет Хёрли распахнула халат на камеру, и у фанатов перехватило дыхание от её красоты

Если для кого-то возраст — серьёзная причина для беспокойства, то для данной звезды эта проблема точно не в приоритете.

22 июня, 14:21

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Элизабет Хёрли поделилась в "Инстаграме" очередным жарким снимком, который доказывает, что время над нею не властно. 56-летняя актриса предстала в лёгком прозрачном халате, наброшенном на полуобнажённое тело.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Артистка распустила волосы, чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру пленительный взгляд. А сквозь распахнутую одежду было видно её стройное тело, которому позавидуют даже молодые девушки, и изящную грудь.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Откровенный кадр быстро набрал более 200 тысяч лайков, а пользователи настолько восхитились нестареющей моделью, что отреклись даже от чудес света, которые, по их мнению, меркнут в сравнении с красотой их любимицы.

Кому нужен вид на океан или любые другие чудеса этой планеты, когда у нас есть это прекрасное нестареющее создание?

mrjasonm

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Идеальное тело 😍❤🤩

Gordiestand

Как хорошее вино, с возрастом становится только лучше🔥😍❤️

edib2601

Элизабет Хёрли — актриса, модель, продюсер и дизайнер родом из Англии, владелица бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Звезда 13 лет состояла в отношениях с актёром Хью Грантом, который после разрыва стал крёстным её сына, рождённого от миллионера Стива Бинга.

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Футболистка судится с Pornhub, где появилось её хоум-видео, из-за которого ей никогда не выйти замуж

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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