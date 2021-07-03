Посол России в США: Политика давления на нас будет продолжена

Власти Соединённых Штатов продолжат политику давления на Россию, в том числе по вопросу прав человека. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Такое развитие событий он назвал очевидным.

"Политика давления на нас будет продолжена. Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".