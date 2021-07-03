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Посол России в США: Политика давления на нас будет продолжена

По мнению дипломата, одним из центральных среди раздражителей в отношениях двух стран останется вопрос прав человека.

3 июля, 19:07
<p>Анатолий Антонов. Фото © Посольство РФ в США</p>

Анатолий Антонов. Фото © Посольство РФ в США

Власти Соединённых Штатов продолжат политику давления на Россию, в том числе по вопросу прав человека. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Такое развитие событий он назвал очевидным.

"Политика давления на нас будет продолжена. Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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Посол Антонов заявил, что власти США не собираются возвращать РФ захваченную дипсобственность

Напомним, 21 июня Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трёх месяцев перерыва — 21 марта он прилетел в Москву для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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