В Нижнем Новгороде задержали 51-летнего жителя города, которого подозревают в похищении ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следователей, мужчина заманил семилетнего мальчика к себе домой под предлогом посмотреть котёнка. По данным Telegram-канала Ni Mash, перед этим нижегородец выпивал в своей квартире в Советском районе. Его покой нарушил шум: подростки играли в баскетбол. Выйдя, он приметил гулявшего с ними семилетнего мальчика и повёл его к себе домой.

Подростки вызвали полицию и подоспевшие правоохранители обнаружили в квартире похитителя мальчика, который благополучно ходил по квартире в полотенце после принятия ванны. По факту похищения уже возбужденно уголовное дело.

"Полицейские нашли и освободили ребёнка. Подозреваемый задержан следователями СК и заключён под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбуждённого по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ — похищение несовершеннолетнего — продолжается. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет", — сообщили в областном СУ СК РФ.