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Предлагал посмотреть котёнка: Житель Нижнего Новгорода похитил мальчика, но успел только искупать его

Полицию вызвали очевидцы. Когда сотрудники МВД приехали, то застали ребёнка расхаживающим по квартире похитителя в полотенце.

3 июля, 19:25
<p>Фото © СК РФ по Нижегородской области</p>

Фото © СК РФ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали 51-летнего жителя города, которого подозревают в похищении ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следователей, мужчина заманил семилетнего мальчика к себе домой под предлогом посмотреть котёнка. По данным Telegram-канала Ni Mash, перед этим нижегородец выпивал в своей квартире в Советском районе. Его покой нарушил шум: подростки играли в баскетбол. Выйдя, он приметил гулявшего с ними семилетнего мальчика и повёл его к себе домой.

Подростки вызвали полицию и подоспевшие правоохранители обнаружили в квартире похитителя мальчика, который благополучно ходил по квартире в полотенце после принятия ванны. По факту похищения уже возбужденно уголовное дело.

"Полицейские нашли и освободили ребёнка. Подозреваемый задержан следователями СК и заключён под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбуждённого по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ — похищение несовершеннолетнего — продолжается. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет", — сообщили в областном СУ СК РФ.

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Ранее полиции удалось найти 11-летнего мальчика, который притворился одержимым дьяволом и похитил девятилетнюю девочку с детской площадки у сада им. Баумана в Москве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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