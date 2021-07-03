В Москве посреди улицы сгорел Ferrari
По предварительным данным, уничтожен автомобиль, который на вторичном рынке стоит около семи миллионов рублей.
В Москве посреди улицы сгорел Ferrari. Видео © LiFE
В Москве на улице Андрея Карлова (между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей) сгорел автомобиль. От него остались лишь обгоревшие элементы кузова, но, по словам очевидцев, это был Ferrari.
На видео Лайфа с места ЧП видно, что движение по улице на время тушения перекрыли. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, сгорел Ferrari F430. Такой автомобиль на вторичном рынке стоит примерно 7 000 000 рублей. Причина возгорания неизвестна.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге дрифтеры так зажгли на BMW 6, что сожгли его. Автомобиль сгорел быстро и почти до основания: относительно целой осталась разве что крышка багажника.
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