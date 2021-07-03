В Москве посреди улицы сгорел Ferrari. Видео © LiFE

В Москве на улице Андрея Карлова (между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей) сгорел автомобиль. От него остались лишь обгоревшие элементы кузова, но, по словам очевидцев, это был Ferrari.

На видео Лайфа с места ЧП видно, что движение по улице на время тушения перекрыли. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, сгорел Ferrari F430. Такой автомобиль на вторичном рынке стоит примерно 7 000 000 рублей. Причина возгорания неизвестна.