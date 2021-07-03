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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона

Первые два сета он проиграл, но затем переломил ход встречи и взял три партии подряд.

3 июля, 19:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1409949025604837376/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Фото © Twitter / ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Уимблдонского турнира переиграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:0. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась 3 часа 36 минут. За это время россиянин, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 15. Чилич, победитель US Open 2014 и финалист Уимблдона-2017, пять раз брал подачу соперника.

Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона. Ранее ему ни разу не удавалось на этом престижнейшем турнире преодолеть барьер третьего круга.

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Следующим соперником россиянина будет поляк Хуберт Хуркач, посеянный под 14-м номером. В третьем круге он переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 6:4, 6:2).

Помимо Медведева в 1/8 финала в мужском одиночном разряде сыграют ещё два россиянина. Андрей Рублёв встретится с Мартоном Фучовичем из Венгрии, Карен Хачанов — с американцем Себастьяном Кордой.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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