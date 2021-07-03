В Салехарде пьяный водитель КамАЗа чуть не раздавил машину полиции

В Салехарде пьяный водитель КамАЗа едва не раздавил машину полиции. Видео © Соцсети

В Салехарде, будучи пьяным, водитель КамАЗа с гружённым стройматериалами полуприцепом задел легковушку на обочине. Он принял решение не останавливаться и поехал дальше. Полицейские оперативно отреагировали на инцидент и попытались остановить нарушителя, но у него планы были другие.

"Водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем КамАЗ, совершил наезд на патрульный автомобиль, в результате чего сотрудник полиции получил растяжение связок коленного сустава", — рассказали Ura.ru в пресс-службе ГИБДД по ЯНАО.

Водителя в итоге удалось задержать — им оказался 42-летний россиянин. Согласно данным медицинского освидетельствования, он был пьян.