В Салехарде пьяный водитель КамАЗа чуть не раздавил машину полиции
Один из сотрудников МВД пострадал — ему буквально пришлось выпрыгивать из автомобиля, который попал под полуприцеп.
В Салехарде пьяный водитель КамАЗа едва не раздавил машину полиции. Видео © Соцсети
В Салехарде, будучи пьяным, водитель КамАЗа с гружённым стройматериалами полуприцепом задел легковушку на обочине. Он принял решение не останавливаться и поехал дальше. Полицейские оперативно отреагировали на инцидент и попытались остановить нарушителя, но у него планы были другие.
"Водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем КамАЗ, совершил наезд на патрульный автомобиль, в результате чего сотрудник полиции получил растяжение связок коленного сустава", — рассказали Ura.ru в пресс-службе ГИБДД по ЯНАО.
Водителя в итоге удалось задержать — им оказался 42-летний россиянин. Согласно данным медицинского освидетельствования, он был пьян.
А в подмосковных Люберцах полицейский на мотоцикле протаранил столб и отлетел на несколько метров от удара легковушки. Водитель автомобиля, по всей видимости, начал перестраиваться, но не посмотрел в зеркало заднего вида.
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