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Власти Украины в новом законе "забыли" про ещё один коренной народ

По мнению его представителей, документ был составлен наспех и не учёл интересы многих национальностей.

3 июля, 20:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fotonatur74/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fotonatur74</a></p>

Фото © Instagram / fotonatur74

Не имеющие собственного государственного образования гагаузы, которые уже не одну сотню лет проживают на территории Украины, не попали в перечень коренных народов страны в новом законе. Об этом заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.

"Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон. Нам обещают внести в закон поправки о признании гагаузов коренным народом осенью. Очень на это надеемся. Это очень важно", — передаёт его слова украинское издание "Страна".

Димчогло подчёркивает, что гагаузы проживают на территории Украины уже более 200 лет. По его словам, в школах в гагаузских районах сейчас преподают их язык с первого по одиннадцатый класс.

"Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвёртый", — рассказал он.

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Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Говоря о данном законопроекте, Зеленский отмечал, что вопрос о коренных народах, и в частности о крымских татарах, откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты Незалежной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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