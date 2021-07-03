Власти Украины в новом законе "забыли" про ещё один коренной народ

Не имеющие собственного государственного образования гагаузы, которые уже не одну сотню лет проживают на территории Украины, не попали в перечень коренных народов страны в новом законе. Об этом заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.

"Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон. Нам обещают внести в закон поправки о признании гагаузов коренным народом осенью. Очень на это надеемся. Это очень важно", — передаёт его слова украинское издание "Страна".

Димчогло подчёркивает, что гагаузы проживают на территории Украины уже более 200 лет. По его словам, в школах в гагаузских районах сейчас преподают их язык с первого по одиннадцатый класс.