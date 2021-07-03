Власти Украины в новом законе "забыли" про ещё один коренной народ
По мнению его представителей, документ был составлен наспех и не учёл интересы многих национальностей.
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Не имеющие собственного государственного образования гагаузы, которые уже не одну сотню лет проживают на территории Украины, не попали в перечень коренных народов страны в новом законе. Об этом заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.
"Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон. Нам обещают внести в закон поправки о признании гагаузов коренным народом осенью. Очень на это надеемся. Это очень важно", — передаёт его слова украинское издание "Страна".
Димчогло подчёркивает, что гагаузы проживают на территории Украины уже более 200 лет. По его словам, в школах в гагаузских районах сейчас преподают их язык с первого по одиннадцатый класс.
"Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвёртый", — рассказал он.
Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Говоря о данном законопроекте, Зеленский отмечал, что вопрос о коренных народах, и в частности о крымских татарах, откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты Незалежной.
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