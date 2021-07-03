"Мы пока не уверены": Байден прокомментировал возможность причастности России к последним кибератакам
Нападение было совершено на компанию Kaseya, которая занимается программным обеспечением. В результате пострадало около 200 других.
Фото © Instagram / joebiden
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что российские власти, вероятно, не причастны к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Однако эти данные первоначальные, полной уверенности пока нет. Американский лидер поручил спецслужбам расследовать произошедшее и заявил, что США должны знать о результатах этой работы.
"Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", — приводит Reuters слова Байдена.
Ранее сообщалось о "разрушительной атаке" на компанию Kaseya, которая предоставляет софт для мониторинга и управления серверами другим фирмам. Они срочно предупредили клиентов, чтобы те выключили серверы. От действий киберпреступников в целом пострадало примерно 200 фирм. Сама компания также отключила часть инфраструктуры. В американских СМИ убеждены, что за атакой стоит группировка REvil, которую издания связывают с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.
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