Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что российские власти, вероятно, не причастны к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Однако эти данные первоначальные, полной уверенности пока нет. Американский лидер поручил спецслужбам расследовать произошедшее и заявил, что США должны знать о результатах этой работы.

"Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", — приводит Reuters слова Байдена.

Ранее сообщалось о "разрушительной атаке" на компанию Kaseya, которая предоставляет софт для мониторинга и управления серверами другим фирмам. Они срочно предупредили клиентов, чтобы те выключили серверы. От действий киберпреступников в целом пострадало примерно 200 фирм. Сама компания также отключила часть инфраструктуры. В американских СМИ убеждены, что за атакой стоит группировка REvil, которую издания связывают с Россией.