Из Сирии в Россию на самолёте Минобороны доставлены 23 ребёнка

Ещё 23 российских ребёнка прибыли в РФ на борту самолёта Минобороны из Сирии. Он совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский.

"При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой из Сирии на родину возвращены 23 российских ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.