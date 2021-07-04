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Из Сирии в Россию на самолёте Минобороны доставлены 23 ребёнка

Общее число возвращённых из САР и Ирака детей уже превысило 100 человек. Такая работа ведётся с 2017 года.

3 июля, 21:22

Ещё 23 российских ребёнка прибыли в РФ на борту самолёта Минобороны из Сирии. Он совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский.

"При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой из Сирии на родину возвращены 23 российских ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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Ранее Лайф сообщал, что репатриация детей происходит в рамках соглашения с властями Сирии и Ирака с лета 2017 года. Только в течение 2020 года оттуда вывезли 144 российских детей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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