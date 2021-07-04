НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Две маленькие девочки умерли в машине от жары в Ростовской области

Девочки играли и забрались в автомобиль. Когда взрослые заметили их исчезновение, было уже слишком поздно.

3 июля, 21:18

В Ростовской области 3 июля девочки 2017 и 2019 годов рождения умерли, получив тепловой удар в автомобиле во время жары. Это случилось в Каменском районе в дворе у их дома.

"По данным следствия, 3 июля 2021 года две малолетние девочки, 2017 и 2019 года рождения играли на территории двора по месту своего жительства в Каменском районе, где самостоятельно залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома",рассказали в региональном управлении СК РФ.

Не найдя девочек, мать обратилась в полицию. Нашли малышей в автомобиле уже мёртвыми. Медики озвучили предварительные выводы – смерть в "результате воздействия высокой атмосферной температуры". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).

В Канаде от 50-градусной "африканской" жары за неделю погибло свыше 700 человек

В Канаде от 50-градусной "африканской" жары за неделю погибло свыше 700 человек

Ранее Лайф рассказывал, что две гражданки Вьетнама погибли в Подмосковье, прячась от жары в землянке. По версии следствия, ночью на иностранок рухнул грунт и они оказались погребены под слоями земли. На помощь никто не пришёл.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Life

Из Сирии в Россию на самолёте Минобороны доставлены 23 ребёнка

сегодня в 21:22
Life

"Мы закрыли эту историю": Дороги Little Big и Пухляша разошлись из-за рекламы

сегодня в 20:57
Life

Житель Набережных Челнов закрылся в квартире и пригрозил взорвать дом

сегодня в 20:52

Сказка закончилась: Сборная Украины крупно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020

сегодня в 20:51

Военный эксперт рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем

сегодня в 20:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1