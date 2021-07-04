Две маленькие девочки умерли в машине от жары в Ростовской области

В Ростовской области 3 июля девочки 2017 и 2019 годов рождения умерли, получив тепловой удар в автомобиле во время жары. Это случилось в Каменском районе в дворе у их дома.

"По данным следствия, 3 июля 2021 года две малолетние девочки, 2017 и 2019 года рождения играли на территории двора по месту своего жительства в Каменском районе, где самостоятельно залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома", — рассказали в региональном управлении СК РФ.

Не найдя девочек, мать обратилась в полицию. Нашли малышей в автомобиле уже мёртвыми. Медики озвучили предварительные выводы – смерть в "результате воздействия высокой атмосферной температуры". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).