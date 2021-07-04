Баку передал Еревану полтора десятка пленных
Этот жест был сделан в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе.
Азербайджанский военный пост на въезде в Лачинский коридор. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Баку передал Еревану 15 армян. Они были приговорены в Азербайджане к лишению свободы. Взамен Ереван предоставил карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
"Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт", — говорится в сообщении ведомства.
Там подчёркивают, что полученные карты позволят спасти жизни десятков тысяч граждан Азербайджана. Также это позволит ускорить строительство и реконструкцию объектов в регионе, возвращение беженцев.
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Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
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