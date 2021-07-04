Баку передал Еревану полтора десятка пленных

Баку передал Еревану 15 армян. Они были приговорены в Азербайджане к лишению свободы. Взамен Ереван предоставил карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

"Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт", — говорится в сообщении ведомства.

Там подчёркивают, что полученные карты позволят спасти жизни десятков тысяч граждан Азербайджана. Также это позволит ускорить строительство и реконструкцию объектов в регионе, возвращение беженцев.