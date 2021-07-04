Крымчан и туристов предупредили о подъёме уровня рек на полуострове

Из-за сильных ливней в Крыму в ближайшие дни возможен подъём уровня рек и сход селевых потоков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. Такая ситуация, согласно информации спасателей, возможна в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма. Там 4 и 5 июля ожидаются сильные ливни (30–50 мм).

"На реках ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5–1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков", — говорится в сообщении ведомства.

МЧС призывает всех соблюдать правила безопасности при непогоде и предупреждает о возможных подтоплениях в регионе.