Крымчан и туристов предупредили о подъёме уровня рек на полуострове
Спасатели сообщают, что в некоторых районах республики из-за осадков вновь возможны подтопления.
Фото © Правительство Республики Крым
Из-за сильных ливней в Крыму в ближайшие дни возможен подъём уровня рек и сход селевых потоков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. Такая ситуация, согласно информации спасателей, возможна в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма. Там 4 и 5 июля ожидаются сильные ливни (30–50 мм).
"На реках ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5–1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков", — говорится в сообщении ведомства.
МЧС призывает всех соблюдать правила безопасности при непогоде и предупреждает о возможных подтоплениях в регионе.
Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.
Лента новостей
"Выдающаяся игра": Британский премьер прокомментировал разгром Украины Англией на Евро-2020
сегодня в 22:23
Российские врачи назвали один из основных симптомов "индийского" штамма коронавируса
сегодня в 22:08
"Сожалеем, больно, но не стыдно": Зеленский прокомментировал разгром сборной на Евро-2020
сегодня в 21:52
Комментариев: 0