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В Европе введён запрет на одноразовую пластиковую посуду

Соответствующий закон был принят ещё осенью 2020 года, а к 3 июля все страны союза обязаны были удалить такие товары с рынка.

3 июля, 23:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На территории Евросоюза окончательно распрощались с одноразовой посудой из пластика. Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс написал в своё аккаунте о вступлении в силу 3 июля соответствующей директивы.

"Тот самый день! Европа сказала "прощай"!", — написал он в Twitter.

Страны ЕС помахали рукой пластиковой посуде, ватным палочкам, трубочкам для коктейлей, палочкам для воздушных шаров, оксоразлагаемым пищевым контейнерам и пенополистирольным стаканчикам. Закон, запрещающий их производство и продажу, Европарламент принял ещё в 2019, а к 3 июля страны-участницы ЕС обязаны были удалить всё это с рынка.

Проект о запрете неперерабатываемого пластика могут внести в Думу уже осенью

Проект о запрете неперерабатываемого пластика могут внести в Думу уже осенью

Ранее эколог рассказал, сколько времени потребуется России на первый этап отказа от пластика. В нашей стране готовятся принять меры, подобные европейским.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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