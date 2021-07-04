В Европе введён запрет на одноразовую пластиковую посуду

На территории Евросоюза окончательно распрощались с одноразовой посудой из пластика. Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс написал в своё аккаунте о вступлении в силу 3 июля соответствующей директивы.

"Тот самый день! Европа сказала "прощай"!", — написал он в Twitter.

Страны ЕС помахали рукой пластиковой посуде, ватным палочкам, трубочкам для коктейлей, палочкам для воздушных шаров, оксоразлагаемым пищевым контейнерам и пенополистирольным стаканчикам. Закон, запрещающий их производство и продажу, Европарламент принял ещё в 2019, а к 3 июля страны-участницы ЕС обязаны были удалить всё это с рынка.