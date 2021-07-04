НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно, во сколько обходится лечение МакSим, находящейся в коме

Слухи о том, что нахождение певицы в частной московской клинике оплачивает её романтический друг-невролог, сам врач опровергает.

3 июля, 23:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ0KAN8LoAO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artist.maksim</a></p>

Фото © Instagram / artist.maksim

Российская певица Максим почти месяц назад заболела и была доставлена с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжёлой степени в одну из частных клиник Москвы. Она лежит в ВИП-палате, содержание в которой обходится в один миллион рублей за две недели. Сейчас артистка в искусственной коме.

"Жалко её очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит Максим в плохом состоянии. Спрашиваем — коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" — рассуждают рабочие клиники в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Максим сначала была подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а затем её пришлось переводить на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). По слухам, невролог, с которым певицу якобы связывали романтические отношения, оплачивает её лечение. Сам врач это отрицает. Музыкант Андрей Державин, который выступал с ней на одной сцене в тот самый день концерта в Казани, когда она работала уже больной, восхищён её стойкостью и харизмой.

"Максим завела народ нереально. Видно было, что её любят. Мне показалось, что она была какая-то грустная, видимо, неважно себя чувствовала. Для меня новость, что с коронавирусом слегла вся команда Максим, а ведь мы летели одним рейсом", — сказал артист, добавил, что "все мы под богом ходим", и пожелал коллеге скорее выздоравливать.

"Борешься за жизнь, а тебя уже хоронят": Бородина встала на защиту находящейся в коме певицы МакSим

"Борешься за жизнь, а тебя уже хоронят": Бородина встала на защиту находящейся в коме певицы МакSим

Ранее врач рассказала, чем может обернуться для певицы Максим долгое пребывание на ЭКМО. Поражение 80% лёгких, как у 38-летней артистки, бесспорно, потребует долгой реабилитации, подчеркнула медик. По её словам, чтобы вернуться к нормальной жизни, звезде понадобится ряд специальных процедур.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО

вчера в 17:29

"Комплименты собираете?": 71-летняя Бабкина смутила подписчиков своим видео с оголёнными плечами

сегодня в 00:08

"Сильно боялась": Елена Темникова вышла на связь с поклонниками после сложной операции

вчера в 23:21

Во Флориде приостановили поиски людей на месте обрушения жилого дома

сегодня в 00:26

Под Саратовом трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо

сегодня в 00:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1