Стало известно, во сколько обходится лечение МакSим, находящейся в коме

Российская певица Максим почти месяц назад заболела и была доставлена с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжёлой степени в одну из частных клиник Москвы. Она лежит в ВИП-палате, содержание в которой обходится в один миллион рублей за две недели. Сейчас артистка в искусственной коме.

"Жалко её очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит Максим в плохом состоянии. Спрашиваем — коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" — рассуждают рабочие клиники в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Максим сначала была подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а затем её пришлось переводить на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). По слухам, невролог, с которым певицу якобы связывали романтические отношения, оплачивает её лечение. Сам врач это отрицает. Музыкант Андрей Державин, который выступал с ней на одной сцене в тот самый день концерта в Казани, когда она работала уже больной, восхищён её стойкостью и харизмой.

"Максим завела народ нереально. Видно было, что её любят. Мне показалось, что она была какая-то грустная, видимо, неважно себя чувствовала. Для меня новость, что с коронавирусом слегла вся команда Максим, а ведь мы летели одним рейсом", — сказал артист, добавил, что "все мы под богом ходим", и пожелал коллеге скорее выздоравливать.