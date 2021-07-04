В Раде заподозрили, что вместо Зеленского страной руководит его двойник

Владимира Зеленского будто подменили, иногда создаётся впечатление, что страной руководит его двойник. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!" — написал Кива в Telegram.

К тексту приложено и видео, где в преддверии политической карьеры Зеленский рассуждает о добрых отношениях между братскими народами России и Украины, упоминая о том, что он знает тысячи человек в РФ.

Зеленский до президента рассуждает об отношениях России и Украины. Видео © соцсети

"Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка", — говорит на видео Зеленский.