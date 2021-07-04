В Раде заподозрили, что вместо Зеленского страной руководит его двойник
Ироничная публикация депутата напоминает о том, как раньше он рассуждал о тесной связи и братстве двух народов.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Владимира Зеленского будто подменили, иногда создаётся впечатление, что страной руководит его двойник. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
"Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!" — написал Кива в Telegram.
К тексту приложено и видео, где в преддверии политической карьеры Зеленский рассуждает о добрых отношениях между братскими народами России и Украины, упоминая о том, что он знает тысячи человек в РФ.
Зеленский до президента рассуждает об отношениях России и Украины. Видео © соцсети
"Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка", — говорит на видео Зеленский.
Ранее Лайф писал о том, что Захарова нашла нестыковки в словах Зеленского о россиянах и украинцах. Она проследила, как менялось мнение Владимира Зеленского относительно того, являются ли русские и украинцы одним народом.
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