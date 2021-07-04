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В Раде заподозрили, что вместо Зеленского страной руководит его двойник

Ироничная публикация депутата напоминает о том, как раньше он рассуждал о тесной связи и братстве двух народов.

3 июля, 23:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1944366315813735&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Владимира Зеленского будто подменили, иногда создаётся впечатление, что страной руководит его двойник. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!" написал Кива в Telegram.

К тексту приложено и видео, где в преддверии политической карьеры Зеленский рассуждает о добрых отношениях между братскими народами России и Украины, упоминая о том, что он знает тысячи человек в РФ.

Зеленский до президента рассуждает об отношениях России и Украины. Видео © соцсети

"Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка", — говорит на видео Зеленский.

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Ранее Лайф писал о том, что Захарова нашла нестыковки в словах Зеленского о россиянах и украинцах. Она проследила, как менялось мнение Владимира Зеленского относительно того, являются ли русские и украинцы одним народом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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