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Под Саратовом трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо

Ребёнка доставили в больницу в состоянии средней тяжести, было решено перевезти его в областное медучреждение.

4 июля, 00:16
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE

Фото © LiFE

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В городе Балаково Саратовской области вечером 3 июля трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. По словам родителей, это случилось, когда мальчик играл с оружием.

По данным Лайфа, малыша доставили в больницу в состоянии средней тяжести, его сначала положили в реанимацию, а затем решили перевезти в Саратов. Туда прибыл глава Балаковского района Сергей Грачёв.

На Кубани трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета

На Кубани трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета

А в Москве ранее охранник магазина выстрелил в катавшегося на самокате десятилетнего мальчика.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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