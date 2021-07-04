Под Саратовом трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо





В городе Балаково Саратовской области вечером 3 июля трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. По словам родителей, это случилось, когда мальчик играл с оружием.

По данным Лайфа, малыша доставили в больницу в состоянии средней тяжести, его сначала положили в реанимацию, а затем решили перевезти в Саратов. Туда прибыл глава Балаковского района Сергей Грачёв.