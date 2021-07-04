На Сахалине трое подростков сбежали из больницы

В Южно-Сахалинске пятеро подростков сбежали из больницы, двое сразу нашлись, а вот троих региональному следственному управлению пришлось поискать.

Давались ориентировки, распространялись фото и подробные описания мальчишек с их приметами и особыми приметами — у двоих несовершеннолетних заметные татуировки. Все трое убежали из медучреждения в одинаковых чёрных сланцах. Беглецы были через несколько часов найдены в полном составе. Выясняются причины и обстоятельства побега.