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На Сахалине трое подростков сбежали из больницы

Беглецы в данный момент найдены, все живы, обстоятельства побега и причины выясняются.

4 июля, 00:35

Фото © Pexels

В Южно-Сахалинске пятеро подростков сбежали из больницы, двое сразу нашлись, а вот троих региональному следственному управлению пришлось поискать.

Давались ориентировки, распространялись фото и подробные описания мальчишек с их приметами и особыми приметами — у двоих несовершеннолетних заметные татуировки. Все трое убежали из медучреждения в одинаковых чёрных сланцах. Беглецы были через несколько часов найдены в полном составе. Выясняются причины и обстоятельства побега.

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Ранее Лайф сообщал, что в Саранске чуть не случился побег года из полицейского уазика, застрявшего в пробке. Неудавшуюся попытку мужчины в прямом и переносном смысле скрыться от правосудия засёк видеорегистратор очевидца. Ролик сразу разлетелся по соцсетям.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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