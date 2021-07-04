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Эксперт рассказал о легальных и незаконных способах отследить человека по телефону

Пользователи современных гаджетов могут сами давать разрешение определять их местоположение.

4 июля, 01:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Есть легальные и нелегальные способы определить, где находится владелец телефона. Преступить закон очень легко, рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. К примеру, услуги операторов связи — "локатор", "радар", "родительский контроль" — это разрешено.

"Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия", — уточняет Кусков в интервью агентству "Прайм".

Можно в законном порядке обратиться к операторам, чтобы найти пользователя в рамках проекта поиска людей Liza Alert. Передавать местоположение позволяют некоторые мессенджеры путём включения опции "направить геолокацию" человека, который с вами на связи.

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"Право на жизнь первично". В "Лизе алерт" оценили законопроект о доступе к геолокации пропавших людей

А ранее Лайф сообщал, что Google уличили в слежке за пользователями смартфонов даже с выключенной геолокацией. Отмечается, что корпорация требовала от производителей мобильных устройств скрывать соответствующие настройки.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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