Два человека погибли, около двадцати пропали из-за оползней в Японии
Поиски продолжаются. Властям предстоит также решить вопрос о восстановлении большого количества уничтоженных домов.
Два человека погибли из-за оползней в Японии. Видео © Twitter / Ahmadweather
Огромные оползни привели к разрушению десятков домов в Японии. С начала субботы, 3 июля, проливной дождь хлестал по районам тихоокеанского побережья страны. Два человека погибли и ещё около двадцати числятся без вести пропавшими.
Как сообщает японский телеканал NHK, операция по поиску людей ещё продолжается, поэтому данные о погибших могут быть не окончательными. Пока удалось спасти десять человек.
Канал сообщает, что местные власти эвакуировали около 20 000 семей из города Атами. Метеорологи предупреждают о новых оползнях, наводнениях в низменных районах.
Напомним, что о сходе оползня было известно ещё в субботу утром. Очевидцы сняли случившееся на видео. На место происшествия были направлены спасатели, местные власти запросили помощь армии.
Комментариев: 0