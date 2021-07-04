Два человека погибли, около двадцати пропали из-за оползней в Японии

Два человека погибли из-за оползней в Японии. Видео © Twitter / Ahmadweather

Огромные оползни привели к разрушению десятков домов в Японии. С начала субботы, 3 июля, проливной дождь хлестал по районам тихоокеанского побережья страны. Два человека погибли и ещё около двадцати числятся без вести пропавшими.

Как сообщает японский телеканал NHK, операция по поиску людей ещё продолжается, поэтому данные о погибших могут быть не окончательными. Пока удалось спасти десять человек.

Канал сообщает, что местные власти эвакуировали около 20 000 семей из города Атами. Метеорологи предупреждают о новых оползнях, наводнениях в низменных районах.