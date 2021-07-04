Подписчики Нурлана Сабурова стали массово спрашивать, не умер ли он

Поклонники известного стендап-комика Нурлана Сабурова переживают за его здоровье. Поводом для этого стали тренды в Google — поисковик по какой-то причине стал предлагать пользователям фразу "Сабуров умер".

"Зашёл в "Гугл", написано: "Нурлан умер", — пишет один из пользователей, выражая надежду, что это фейк, на странице Сабурова в соцсети "Инстаграм".

"Зашёл в "Гугл", а там просто все тренды "Гугла" подскочили, что-то типа "Нурлан умер", "Нурлан жив" и т.д. Надеюсь, что и вправду всё хорошо", — добавляет другой.

Отметим, что никаких данных о "смерти" Сабурова нет. Буквально на днях комик давал интервью — высказался о строительстве завода по утилизации промышленных отходов в его родном Степногорске. Это было сделано 2 июля в эфире подкаста "Kuji Dead Live: всё будет хорошо". Сабуров поддержал людей, которые выступили против этого проекта.