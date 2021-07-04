НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Подписчики Нурлана Сабурова стали массово спрашивать, не умер ли он

Многие из тех, кто пришёл на его страницу, рассказали, что отправились туда из-за поисковых трендов Google, где говорилось о возможной смерти знаменитости.

4 июля, 01:58
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/nurlan__saburov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nurlan__saburov</a></u></p>

Фото © Instagram / nurlan__saburov

Поклонники известного стендап-комика Нурлана Сабурова переживают за его здоровье. Поводом для этого стали тренды в Google — поисковик по какой-то причине стал предлагать пользователям фразу "Сабуров умер".

"Зашёл в "Гугл", написано: "Нурлан умер", — пишет один из пользователей, выражая надежду, что это фейк, на странице Сабурова в соцсети "Инстаграм".

"Зашёл в "Гугл", а там просто все тренды "Гугла" подскочили, что-то типа "Нурлан умер", "Нурлан жив" и т.д. Надеюсь, что и вправду всё хорошо", — добавляет другой.

Отметим, что никаких данных о "смерти" Сабурова нет. Буквально на днях комик давал интервью — высказался о строительстве завода по утилизации промышленных отходов в его родном Степногорске. Это было сделано 2 июля в эфире подкаста "Kuji Dead Live: всё будет хорошо". Сабуров поддержал людей, которые выступили против этого проекта.

Комик Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута, потерявшей отца

Комик Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута, потерявшей отца

Напомним, что в мае 2020 года Нурлан Сабуров вошёл в число перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Вместе с ним в рейтинге были упомянуты фигуристка Алёна Косторная, певица Манижа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1