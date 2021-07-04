Элементы российского ядерного буксира "Зевс" планируют испытать в космосе

Как сообщает РИА "Новости", это следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок. На МКС уже проводились подобные испытания в 2014 году, когда "Капля-2" потерпела неудачу из-за отказа научной аппаратуры. Эксперимент был преждевременно закончен, однако учёным удалось получить необходимые данные. Создание элементов ядерного буксира в России ведётся с 2010 года. Технический комплекс для подготовки спутников с такими модулями планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году на космодроме Восточный. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.