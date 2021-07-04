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Элементы российского ядерного буксира "Зевс" планируют испытать в космосе

В рамках эксперимента "Капля" предприятие "Роскосмоса" собирается разработать капельный холодильник-излучатель. Его предшественник потерпел неудачу, однако учёные успели отобрать нужные данные.

4 июля, 02:02
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Фото © flickr / Roscosmos

Предприятие "Роскосмоса" — Исследовательский центр Келдыша — планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на Международной космической станции (МКС).

Как сообщает РИА "Новости", это следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок. На МКС уже проводились подобные испытания в 2014 году, когда "Капля-2" потерпела неудачу из-за отказа научной аппаратуры. Эксперимент был преждевременно закончен, однако учёным удалось получить необходимые данные. Создание элементов ядерного буксира в России ведётся с 2010 года. Технический комплекс для подготовки спутников с такими модулями планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году на космодроме Восточный. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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