"Идентифицировали как проститутку": Митя Фомин рассказал о прошлой нищей жизни в США
Артист переехал туда в начале 90-х и жил довольно бедно, несколько раз его даже принимали за "мальчика по вызову".
Кадр из видео © YouTube / НТВ
Российский певец Дмитрий Фомин, более известный как Митя Фомин, до обретения популярности пытался жить в Америке. Там было неплохо, пока его не начали домогаться, когда он пытался подработать массажистом, чтобы хоть как-то себя прокормить.
"Всё было неплохо до поры, пока до меня не начали домогаться", — откровенно рассказал певец в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Живя в американском Чикаго, Митя Фомин мыл офисы и на дому оказывал услуги массажиста. Однако, согласно его признаниям, не все клиенты хотели получать именно массаж.
"В какой-то момент я понял, что меня идентифицируют как проститутку. Не знаю, каким образом я остался жив. Меня посылали, оставляли без денег, вышвыривали из домов. Наученный горьким опытом, я ездил с газетой и показывал строчку, в которой был прописан перечень моих услуг", — поведал артист.
Ранее Митя Фомин раскрыл, как заработал на квартиры в Москве и замок в Италии. По словам артиста, средства на всё жильё он заполучил во времена популярности группы Hi-Fi. Доход тогда был большой, а Митя "никогда не тратил деньги" просто так.
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