Российский певец Дмитрий Фомин, более известный как Митя Фомин, до обретения популярности пытался жить в Америке. Там было неплохо, пока его не начали домогаться, когда он пытался подработать массажистом, чтобы хоть как-то себя прокормить.

"Всё было неплохо до поры, пока до меня не начали домогаться", — откровенно рассказал певец в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Живя в американском Чикаго, Митя Фомин мыл офисы и на дому оказывал услуги массажиста. Однако, согласно его признаниям, не все клиенты хотели получать именно массаж.

"В какой-то момент я понял, что меня идентифицируют как проститутку. Не знаю, каким образом я остался жив. Меня посылали, оставляли без денег, вышвыривали из домов. Наученный горьким опытом, я ездил с газетой и показывал строчку, в которой был прописан перечень моих услуг", — поведал артист.