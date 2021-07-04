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"Идентифицировали как проститутку": Митя Фомин рассказал о прошлой нищей жизни в США

Артист переехал туда в начале 90-х и жил довольно бедно, несколько раз его даже принимали за "мальчика по вызову".

4 июля, 02:16
<p>Кадр из видео © YouTube / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCsA_vkmuyIRlYYXeJueyIJQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НТВ</a></strong></p>

Кадр из видео © YouTube / НТВ

Российский певец Дмитрий Фомин, более известный как Митя Фомин, до обретения популярности пытался жить в Америке. Там было неплохо, пока его не начали домогаться, когда он пытался подработать массажистом, чтобы хоть как-то себя прокормить.

"Всё было неплохо до поры, пока до меня не начали домогаться", — откровенно рассказал певец в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Живя в американском Чикаго, Митя Фомин мыл офисы и на дому оказывал услуги массажиста. Однако, согласно его признаниям, не все клиенты хотели получать именно массаж.

"В какой-то момент я понял, что меня идентифицируют как проститутку. Не знаю, каким образом я остался жив. Меня посылали, оставляли без денег, вышвыривали из домов. Наученный горьким опытом, я ездил с газетой и показывал строчку, в которой был прописан перечень моих услуг", — поведал артист.

Трёхсотлетний дом в Италии и флигель на крыше в Крыму. Митя Фомин похвастался элитной недвижимостью

Трёхсотлетний дом в Италии и флигель на крыше в Крыму. Митя Фомин похвастался элитной недвижимостью

Ранее Митя Фомин раскрыл, как заработал на квартиры в Москве и замок в Италии. По словам артиста, средства на всё жильё он заполучил во времена популярности группы Hi-Fi. Доход тогда был большой, а Митя "никогда не тратил деньги" просто так.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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