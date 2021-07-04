Трамп предсказал Америке потерю энергонезависимости через пару недель

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в том, что страна в течение пары недель может лишиться независимости от поставок энергоносителей из других стран. Такое заявление он сделал на митинге в американском штате Флорида.

"Ещё две недели — и вы больше не будете энергонезависимыми", — сказал Трамп.

В своём выступлении он сделал акцент на том, что при его администрации США не зависели от поставок углеводородов.

"Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений, они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины", — отметил бывший американский лидер.