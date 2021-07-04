Трамп предсказал Америке потерю энергонезависимости через пару недель
Экс-президент заверил, что при его руководстве страной такая ситуация не сложилась бы.
Фото © Instagram / realdonaldtrump
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в том, что страна в течение пары недель может лишиться независимости от поставок энергоносителей из других стран. Такое заявление он сделал на митинге в американском штате Флорида.
"Ещё две недели — и вы больше не будете энергонезависимыми", — сказал Трамп.
В своём выступлении он сделал акцент на том, что при его администрации США не зависели от поставок углеводородов.
"Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений, они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины", — отметил бывший американский лидер.
Ранее Трамп говорил, что при Байдене США будут зависеть от российской нефти. Экс-глава Белого дома заявлял, что при "радикальных демократах" цена бензина уже поднялась на треть.
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