НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трамп предсказал Америке потерю энергонезависимости через пару недель

Экс-президент заверил, что при его руководстве страной такая ситуация не сложилась бы.

4 июля, 02:40
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/realdonaldtrump/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realdonaldtrump</a></u></p>

Фото © Instagram / realdonaldtrump

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в том, что страна в течение пары недель может лишиться независимости от поставок энергоносителей из других стран. Такое заявление он сделал на митинге в американском штате Флорида.

"Ещё две недели — и вы больше не будете энергонезависимыми", — сказал Трамп.

В своём выступлении он сделал акцент на том, что при его администрации США не зависели от поставок углеводородов.

"Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений, они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины", — отметил бывший американский лидер.

Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией

Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией

Ранее Трамп говорил, что при Байдене США будут зависеть от российской нефти. Экс-глава Белого дома заявлял, что при "радикальных демократах" цена бензина уже поднялась на треть.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1