Автоэксперт рассказал, как экономить на обслуживании машины

Необходимо регулярно проводить регламентные работы по обслуживанию автомобиля, но не стоит это делать в самом дорогом сервисе. По мнению автомобильного эксперта, ведущего телепрограммы "Минтранс" Вячеслава Субботина, на выборе места для технического обслуживания можно неплохо сэкономить.

"Фирменные центры берут дорого за свою работу, ведь у них нормо-час стоит гораздо дороже, чем в иных сервисах. Ничего страшного нет в том, чтобы самому обслуживать автомобиль, но это можно делать только после гарантии", — объяснил Субботин в беседе с радио Sputnik.

Можно экономить и на перечне работ. От многих пунктов из числа рекомендованных можно отказаться. Например, Субботин считает, что очистка тормозных систем от пыли и грязи — это бесполезное действие.

"Грязь и пыль мгновенно образуются из-за торможения. На этой процедуре можно сэкономить", — полагает эксперт.