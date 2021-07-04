Автоэксперт рассказал, как экономить на обслуживании машины
Например, начать можно с подбора станции ТО, визит на которую не будет создавать дыру в семейном бюджете.
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Необходимо регулярно проводить регламентные работы по обслуживанию автомобиля, но не стоит это делать в самом дорогом сервисе. По мнению автомобильного эксперта, ведущего телепрограммы "Минтранс" Вячеслава Субботина, на выборе места для технического обслуживания можно неплохо сэкономить.
"Фирменные центры берут дорого за свою работу, ведь у них нормо-час стоит гораздо дороже, чем в иных сервисах. Ничего страшного нет в том, чтобы самому обслуживать автомобиль, но это можно делать только после гарантии", — объяснил Субботин в беседе с радио Sputnik.
Можно экономить и на перечне работ. От многих пунктов из числа рекомендованных можно отказаться. Например, Субботин считает, что очистка тормозных систем от пыли и грязи — это бесполезное действие.
"Грязь и пыль мгновенно образуются из-за торможения. На этой процедуре можно сэкономить", — полагает эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО. Для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра транспортного средства. Закон вступит в силу 22 августа.
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