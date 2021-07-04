Вопрос о "российских хакерах" поставил Байдена в тупик в магазине

Президента США Джо Байдена застал врасплох вопрос о "российских хакерах", заданный в магазине. Соответствующее видео было опубликовано на видеосервисе YouTube.

На опубликованных кадрах видно, что лидер США не был готов к ответу, это вынудило его вытащить заготовленную шпаргалку. С её помощью он повторил свои обычные фразы о том, что в случае, если будет доказана причастность России к кибератакам, Москве придётся ответить, об этом он говорил президенту США Владимиру Путину.

Пользователи YouTube же, видя, как непросто этот ответ дался Байдену, начали ёрничать. Они стали шутить, что президент просил, чтобы спецслужбы заготовили ответы короткими фразами и сороковым шрифтом.

"Он признал, что его буквально только что проинформировали, это уже не смешно", — иронизирует Расти Шекфолд.