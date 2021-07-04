Миллиардер предложил способ добиться высоких зарплат в России

Когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет. Такое мнение высказал рублёвый миллиардер, президент компании "Мираторг" Виктор Линник. По его мнению, российские граждане вынуждены конкурировать с иностранцами, если они будут получать такую же зарплату, то просто не выживут.

"Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдёт работать плотником или каменщиком?" — сказал Линник в беседе с РБК.

В этой связи для повышения заработной платы россиян он предлагает ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза. Линник также видит "здравый смысл" в идее заменить иностранных рабочих заключёнными.