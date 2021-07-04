Миллиардер предложил способ добиться высоких зарплат в России
По мнению Виктора Линника, в стране нужно скорректировать программу по ввозу иностранной рабочей силы.
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Когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет. Такое мнение высказал рублёвый миллиардер, президент компании "Мираторг" Виктор Линник. По его мнению, российские граждане вынуждены конкурировать с иностранцами, если они будут получать такую же зарплату, то просто не выживут.
"Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдёт работать плотником или каменщиком?" — сказал Линник в беседе с РБК.
В этой связи для повышения заработной платы россиян он предлагает ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза. Линник также видит "здравый смысл" в идее заменить иностранных рабочих заключёнными.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики. Глава государства отметил, что Россия делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. К примеру, МВД РФ решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России.
При этом в МВД объявили о необходимости иностранцам, въезжающим в Россию, подписывать соглашение о лояльности, в котором они выразят готовность соблюдать законы в сфере труда. Такое требование вступит в силу в скором времени. В Совфеде поддержали введение документа, отметив, что в него необходимо добавить общие рекомендации.
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