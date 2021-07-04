"Я остановил их трубопровод": Трамп похвастался созданными для "Северного потока – 2" проблемами
А своего преемника он обвинил в обратных действиях — отказе от создания помех для России в этом проекте.
Дональд Трамп. Фото © flickr / cornstalker
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на посту главы государства он смог создать ощутимые проблемы для реализации Россией проекта по прокладке газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сказал на встрече со сторонниками в штате Флорида.
"И говорят, что Трамп не был достаточно жёстким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зелёный свет", — сказал Трамп, имея в виду своего преемника Джо Байдена.
По мнению Трампа, после него Белый дом отказался препятствовать прокладке газопровода, а вместо этого закрыл американский трубопровод Keystone XL из Канады.
"Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу", — сказал Трамп.
Он также в очередной раз заявил, что смог добиться очень хороших отношений с лидером России Владимиром Путиным.
Ранее Лайф сообщал, что Трампа признали одним из худших президентов США. Первые три строчки рейтинга заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.
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