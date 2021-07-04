Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на посту главы государства он смог создать ощутимые проблемы для реализации Россией проекта по прокладке газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сказал на встрече со сторонниками в штате Флорида.

"И говорят, что Трамп не был достаточно жёстким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зелёный свет", — сказал Трамп, имея в виду своего преемника Джо Байдена.

По мнению Трампа, после него Белый дом отказался препятствовать прокладке газопровода, а вместо этого закрыл американский трубопровод Keystone XL из Канады.

"Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу", — сказал Трамп.

Он также в очередной раз заявил, что смог добиться очень хороших отношений с лидером России Владимиром Путиным.