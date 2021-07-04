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"Я остановил их трубопровод": Трамп похвастался созданными для "Северного потока – 2" проблемами

А своего преемника он обвинил в обратных действиях — отказе от создания помех для России в этом проекте.

4 июля, 04:02
<p>Дональд Трамп. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/cornstalker/23949861492/in/photolist-Cuniqq-LtZRXE-TdR7qJ-nYn4pw-SVt9VL-QXfjmm-SDbEwC-qnXSt7-T95Md2-SPYJYs-RkogoQ-CwCjmv-RNTYvE-CBBALm-2k8x9fK-BGpAmd-cugjNq-SFdTgE-KHva49-R9EEox-HAXrhq-JKjcwn-KhWpjN-FqM4Pk-RuJAbs-K7fHKt-HWvP6W-L1oawc-KffRVZ-Kwnxw6-RosDpA-PihhDU-JjGNBX-FNhGTu-H6Vkb5-RyBWCj-PprABr-JjRnFp-QWcfF4-RqhkhG-KHvhEg-HHXwwJ-H6qRYW-K6ogzw-PrRVZm-LyBjB6-Ktk3zr-DCnyfT-L71nrd-QkveUm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cornstalker</a></p>

Дональд Трамп. Фото © flickr / cornstalker

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на посту главы государства он смог создать ощутимые проблемы для реализации Россией проекта по прокладке газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сказал на встрече со сторонниками в штате Флорида.

"И говорят, что Трамп не был достаточно жёстким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зелёный свет", — сказал Трамп, имея в виду своего преемника Джо Байдена.

По мнению Трампа, после него Белый дом отказался препятствовать прокладке газопровода, а вместо этого закрыл американский трубопровод Keystone XL из Канады.

"Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией

Трамп заявил, что Байден "склонился в слабости" перед Россией

Он также в очередной раз заявил, что смог добиться очень хороших отношений с лидером России Владимиром Путиным.

Ранее Лайф сообщал, что Трампа признали одним из худших президентов США. Первые три строчки рейтинга заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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