Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон оценил космическую гонку с богатейшим человеком мира и основателем Amazon Джеффом Безосом. Автор книги "К чёрту всё, берись и делай!", владелец пяти с лишним миллиардов долларов США решил обогнать своего ближайшего конкурента и отправиться в космос на несколько дней раньше, но уверяет, что это не имеет значения.

"Я был бы очень рад увидеть его полёт, я думаю, мы оба желаем друг другу только хорошего. Совершенно неважно, что я стартую на несколько дней раньше", — сказал Брэнсон в эфире телеканала CNN.

Первым миллиардером в космосе Ричард Брэнсон станет, если всё пойдёт по его плану. В "Твиттере" он уже предстал в космическом костюме с надписью в кадре "Астронавт 001". В состав его экипажа вошли пилоты Дэйв Маккей и Майкл Мазуччи, испытатель Сириша Бэндла, бортинженер Колин Беннетт и начальник испытаний Бет Мозес. Он отправится в суборбитальный полёт на космическом корабле Unity-22, созданном в его компании Virgin Galactic.