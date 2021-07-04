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Первый миллиардер в космосе: Ричард Брэнсон прокомментировал его "космический батл" с Безосом

Британец решил немного переиграть своего ближайшего космического конкурента и первым побывать в суборбитальном полёте.

4 июля, 04:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/richardbranson/status/1411308803166019585/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Richard Branson</a></p>

Фото © Twitter / Richard Branson

Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон оценил космическую гонку с богатейшим человеком мира и основателем Amazon Джеффом Безосом. Автор книги "К чёрту всё, берись и делай!", владелец пяти с лишним миллиардов долларов США решил обогнать своего ближайшего конкурента и отправиться в космос на несколько дней раньше, но уверяет, что это не имеет значения.

"Я был бы очень рад увидеть его полёт, я думаю, мы оба желаем друг другу только хорошего. Совершенно неважно, что я стартую на несколько дней раньше", — сказал Брэнсон в эфире телеканала CNN.

Первым миллиардером в космосе Ричард Брэнсон станет, если всё пойдёт по его плану. В "Твиттере" он уже предстал в космическом костюме с надписью в кадре "Астронавт 001". В состав его экипажа вошли пилоты Дэйв Маккей и Майкл Мазуччи, испытатель Сириша Бэндла, бортинженер Колин Беннетт и начальник испытаний Бет Мозес. Он отправится в суборбитальный полёт на космическом корабле Unity-22, созданном в его компании Virgin Galactic.

Основатель Amazon Безос отправится в космос в компании 82-летней американки

Основатель Amazon Безос отправится в космос в компании 82-летней американки

Ранее Лайф писал, что Безос анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля, а британец решил переиграть его и запустить корабль с экипажем раньше — 11 июля.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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