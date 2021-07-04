Это не укус комара: 7 признаков рака кожи, на которые никто не обращает внимания
Все знают, что, если родинка поменяла размер или цвет, нужно срочно бежать к онкологу. Но бывает, что организм подаёт гораздо менее очевидные сигналы, которые могут указывать на злокачественную опухоль кожи.
Фото © Wikimedia Commons
Рак кожи ежегодно диагностируют у 16 тысяч британцев, и 2,5 тысячи из них в итоге умирают, сообщает Mirror. Хорошая новость заключается в том, что от 80 до 100 процентов случаев, обнаруженных на первой или второй стадии, легко поддаются лечению. Как не проглядеть опухоль, рассказал дерматолог Росс Перри.
1. Необъяснимые шрамы
Базалиома. Фото © Wikimedia Commons
Если у вас из ниоткуда появился шрам, который увеличивается в размерах, это может быть признаком базалиомы. Он возникает на участках кожи, которые подвергаются интенсивному воздействию солнца. Шрам может выглядеть как утолщение воскового цвета. Это самая распространённая форма рака кожи, но, к счастью, наименее опасная, если обнаружить её на ранней стадии.
2. Высыпания на веках
Базалиома на веке. Фото © BOPSS
Злокачественные новообразования на веках могут быть коричневого, чёрного, красного или телесного цвета. Они могут быть твёрдыми на ощупь, зудящими и болезненными, а также блестящими и похожими на воск. Важно фиксировать все изменения, происходящие с ними. Для защиты век от ультрафиолета нужно носить солнцезащитные очки или шляпу, а также использовать солнцезащитный крем.
3. Чёрные пятна под ногтями
Подногтевая меланома. Скриншот видео: YouTube / The Doctors
Подногтевую меланому легко спутать с обычным синяком. Чаще всего она возникает под ногтем большого пальца в результате регулярного травмирования этой области. Если её не лечить, подногтевая меланома может распространиться на другие части тела.
4. Зуд кожи головы
Плоскоклеточная карцинома. Фото © Brown University
Если у вас постоянно чешется голова, внимательно осмотрите кожу под волосами. Рак кожи головы чаще диагностируется у мужчин и бывает трёх видов. Во-первых, это базалиома, но она встречается редко и не так опасна. Вторая форма — плоскоклеточный рак. Он поражает людей со светлой кожей, которые часто бывают на солнце, и проявляется в виде чешуйчатых красных пятен, открытых язв, грубых, утолщённых или бородавчатых участков кожи, а также выступающих наростов с углублениями. Но самая опасная форма — это меланома, и она выглядит как обычная родинка.
5. Незаживающие язвы
Базалиома. Фото © Wikimedia Commons
Такие язвы могут выглядеть бугристыми, сухими и чешуйчатыми. А ещё они могут зудеть и кровоточить. Все эти признаки указывают на риск развития базалиомы.
6. Незаживающие "укусы насекомых"
Место укуса комара. Фото © Wikimedia Commons
Красные шишки, которые в тёплое время года легко принять за укусы комаров, на самом деле могут оказаться чем-то гораздо более серьёзным. Если они не прошли даже спустя несколько недель, следует сходить к врачу, чтобы исключить риск развития рака кожи.
7. Побледневший участок кожи на голове или шее
Базалиома. Фото © The Skin Cancer Foundation
Такие пятна чаще всего возникают на лице, голове и шее после продолжительного воздействия солнца. Если они не исчезают в течение четырёх недель, стоит записаться на приём к дерматологу.
Ни в одном глазу: Каким видят мир люди с лицевой слепотой, визуальным снегом и другими нарушениями зрения
WOW-news
Дизайнер взялся за заброшенную церковь XVI века, и теперь внутри такая красота, что даже не верится
сегодня в 06:00
16-летний мальчик дважды попал в Книгу Гиннесса, и всё благодаря огромному рту и тренировкам
вчера в 14:00
Перфекционисты навели порядок в 15 домах, и комнаты внутри стали похожи на произведения искусства
вчера в 12:00
Комментариев: 0