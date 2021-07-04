Рак кожи ежегодно диагностируют у 16 тысяч британцев, и 2,5 тысячи из них в итоге умирают, сообщает Mirror. Хорошая новость заключается в том, что от 80 до 100 процентов случаев, обнаруженных на первой или второй стадии, легко поддаются лечению. Как не проглядеть опухоль, рассказал дерматолог Росс Перри.

1. Необъяснимые шрамы

Базалиома. Фото © Wikimedia Commons

Если у вас из ниоткуда появился шрам, который увеличивается в размерах, это может быть признаком базалиомы. Он возникает на участках кожи, которые подвергаются интенсивному воздействию солнца. Шрам может выглядеть как утолщение воскового цвета. Это самая распространённая форма рака кожи, но, к счастью, наименее опасная, если обнаружить её на ранней стадии.

2. Высыпания на веках

Базалиома на веке. Фото © BOPSS

Злокачественные новообразования на веках могут быть коричневого, чёрного, красного или телесного цвета. Они могут быть твёрдыми на ощупь, зудящими и болезненными, а также блестящими и похожими на воск. Важно фиксировать все изменения, происходящие с ними. Для защиты век от ультрафиолета нужно носить солнцезащитные очки или шляпу, а также использовать солнцезащитный крем.

3. Чёрные пятна под ногтями

Подногтевая меланома. Скриншот видео: YouTube / The Doctors

Подногтевую меланому легко спутать с обычным синяком. Чаще всего она возникает под ногтем большого пальца в результате регулярного травмирования этой области. Если её не лечить, подногтевая меланома может распространиться на другие части тела.

4. Зуд кожи головы

Плоскоклеточная карцинома. Фото © Brown University

Если у вас постоянно чешется голова, внимательно осмотрите кожу под волосами. Рак кожи головы чаще диагностируется у мужчин и бывает трёх видов. Во-первых, это базалиома, но она встречается редко и не так опасна. Вторая форма — плоскоклеточный рак. Он поражает людей со светлой кожей, которые часто бывают на солнце, и проявляется в виде чешуйчатых красных пятен, открытых язв, грубых, утолщённых или бородавчатых участков кожи, а также выступающих наростов с углублениями. Но самая опасная форма — это меланома, и она выглядит как обычная родинка.

5. Незаживающие язвы

Базалиома. Фото © Wikimedia Commons

Такие язвы могут выглядеть бугристыми, сухими и чешуйчатыми. А ещё они могут зудеть и кровоточить. Все эти признаки указывают на риск развития базалиомы.

6. Незаживающие "укусы насекомых"

Место укуса комара. Фото © Wikimedia Commons

Красные шишки, которые в тёплое время года легко принять за укусы комаров, на самом деле могут оказаться чем-то гораздо более серьёзным. Если они не прошли даже спустя несколько недель, следует сходить к врачу, чтобы исключить риск развития рака кожи.

7. Побледневший участок кожи на голове или шее

Базалиома. Фото © The Skin Cancer Foundation