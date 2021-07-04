НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дизайнер взялся за заброшенную церковь XVI века, и теперь внутри такая красота, что даже не верится

Старая испанская церковь, которой грозил снос, стала настоящим домом мечты с двухэтажной гостиной с стиле лофт, тремя спальнями и шикарным видом на холмы, открывающимся с патио.

4 июля, 06:00

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

Несколько лет назад венесуэльский фотограф и дизайнер интерьеров Тас Кареага купил маленькую заброшенную церковь на севере Испании. Построенная в 1530 году, она несколько веков служила местному сообществу, но последние десятилетия медленно разрушалась. В 2016 году Тас увидел рекламу о продаже полуразрушенной заброшенной церкви и решил сделать из неё свой следующий проект.

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

На то чтобы превратить руины в дом мечты, ушло больше трёх лет и множество этапов ремонта. Несколько месяцев рабочие просто избавлялись от завалов. Чтобы восстановить здание, Кареаге нужна была помощь настоящего архитектора. Им стал его друг Карлос Гармендиа. Он спроектировал новую крышу и недостающие стены так, чтобы они повторяли оригинальные черты здания.

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

Идея заключалась в том, чтобы максимально сохранить оригинальные элементы: текстуры, фрески, камень. И только когда всё это будет готово, можно будет приступать к дизайнерским изменениям, которые будут отражать столкновение нового и старого

Карлос Гармендиа

Открытая планировка здания помогла дизайнеру сделать акцент всего интерьера именно на каменной кладке, старинных колоннах и сводах. Помимо двухэтажного лофта "гостиная, столовая и кухня в одном" есть ещё три спальни и столько же ванных комнат.

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

Но, как признаётся Тас Кареага, его любимая часть — это шикарные виды, которые открываются из окон и патио.

Церковь расположена в долине, и к ней ведёт небольшая извилистая дорога. Самое красивое — это её расположение. Вы будете жить буквально посреди гор, откуда открываются невероятные виды

Тас Кареага

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

Фото © Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties

За сколько была куплена заброшенная церквушка, неизвестно, но на её преображении точно хорошо заработали. В сайте Courtesy of The Singular Space Extraordinary Properties указано, что уже жилой дом продали за 1 905 520 долларов (140 млн рублей), пишет Insider.

Про церковь 1888 года забыли даже прихожане, но новые хозяева вдохнули в неё жизнь: фото до и после

Про церковь 1888 года забыли даже прихожане, но новые хозяева вдохнули в неё жизнь: фото до и после

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Заброшенный дом без воды и электричества купили за 263 млн, но фото интерьера озадачат ещё больше

20 июня, 06:00

Мама преобразила трейлер, в котором семья путешествовала 10 лет, и разница впечатлит кого угодно

8 мая, 10:30

Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке

вчера в 16:00

С разбившегося на Филиппинах самолёта спасли 40 человек

сегодня в 06:00

Военный самолёт с 85 человеками на борту потерпел крушение на Филиппинах

сегодня в 05:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1