Дизайнер взялся за заброшенную церковь XVI века, и теперь внутри такая красота, что даже не верится

Старая испанская церковь, которой грозил снос, стала настоящим домом мечты с двухэтажной гостиной с стиле лофт, тремя спальнями и шикарным видом на холмы, открывающимся с патио.