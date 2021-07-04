Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не надо опасаться антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Речь идёт о процессе, который протекает в организме после прививки и якобы усиливает инфекцию, так как вредоносные клетки проникают в иммунную систему.

"Сегодня при массовом применении вакцин от ковида мы не знаем ни одного задокументированного случая антителоассоциированного усиления инфекции. Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет", — написал он в своём телеграм-канале.