Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцинации от ковида
Он отметил, что сейчас "околомедицинские круги" специально распространяют информацию об опасностях прививок.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не надо опасаться антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Речь идёт о процессе, который протекает в организме после прививки и якобы усиливает инфекцию, так как вредоносные клетки проникают в иммунную систему.
"Сегодня при массовом применении вакцин от ковида мы не знаем ни одного задокументированного случая антителоассоциированного усиления инфекции. Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет", — написал он в своём телеграм-канале.
Мясников пояснил, что это явление представляет собой "парадоксальное усиление инфекции" после появления антител. По его словам, когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией, при проведении экспериментов на грызунах учёные действительно столкнулись с таким феноменом. Сейчас же, по его словам, так называемые околомедицинские круги специально распространяют информацию о возможности массового проявления антителозависимого усиления инфекции.
Ещё Лайф писал, что в Минздраве рассказали о росте количества антител после вакцинации препаратом "Спутник лайт" на десятый день у тех, кто уже обладал иммунитетом. А ранее врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт". Специалист пояснила, какие минусы есть у препарата.
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