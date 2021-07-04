Стали известны подробности смерти украинца после прививки от ковида

Умерший после прививки вакциной от коронавируса Comirnaty (Pfizer/BioNTech) житель Винницкой области Украины не имел хронических заболеваний, причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья и реабилитации областной администрации.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца", — сказано в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".

А вот признаков анафилаксии, шока или тромбоза у 47-летнего пациента не было. Расследование причин смерти продолжается.