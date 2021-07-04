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Стали известны подробности смерти украинца после прививки от ковида

Признаков анафилаксии, шока или тромбоза у пациента зарегистрировано не было. Расследование случившегося продолжается.

4 июля, 08:03
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Умерший после прививки вакциной от коронавируса Comirnaty (Pfizer/BioNTech) житель Винницкой области Украины не имел хронических заболеваний, причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья и реабилитации областной администрации.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца", — сказано в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".

А вот признаков анафилаксии, шока или тромбоза у 47-летнего пациента не было. Расследование причин смерти продолжается.

Подросток умер во сне через два дня после второй прививки вакциной Pfizer

Подросток умер во сне через два дня после второй прививки вакциной Pfizer

Напомним, мужчина умер через несколько часов после прививки от ковида вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) в Винницкой области Украины. Укол ему сделала мобильная бригада врачей около двух часов дня. При этом в течение первого часа никаких негативных последствий не наблюдалось.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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