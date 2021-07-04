В Госдуме призвали Лукашенко не откладывать поездку в Крым
Там напомнили, что экономические отношения данного региона и соседней страны активно развиваются.
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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно занять чёткую позицию по статусу полуострова Крым и не медлить с поездкой туда. Такую точку зрения озвучил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он напомнил об активно развивающихся экономических отношениях Крыма и Белоруссии.
"Мы всегда рады белорусскому народу. Это наши братья. Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами. У нас ещё очень много точек соприкосновения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Как уже писал Лайф, 3 июля в Белоруссии отпраздновали День независимости. Белорусского коллегу и братский народ соседней республики поздравил российский президент Владимир Путин.
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