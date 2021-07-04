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В Госдуме призвали Лукашенко не откладывать поездку в Крым

Там напомнили, что экономические отношения данного региона и соседней страны активно развиваются.

4 июля, 08:00
<p>Фото © Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images</p>

Фото © Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно занять чёткую позицию по статусу полуострова Крым и не медлить с поездкой туда. Такую точку зрения озвучил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он напомнил об активно развивающихся экономических отношениях Крыма и Белоруссии.

"Мы всегда рады белорусскому народу. Это наши братья. Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами. У нас ещё очень много точек соприкосновения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Как уже писал Лайф, 3 июля в Белоруссии отпраздновали День независимости. Белорусского коллегу и братский народ соседней республики поздравил российский президент Владимир Путин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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