Катер эффектно сгорел на водохранилище под Красноярском

Очевидцы сняли на видео загоревшийся катер, стоящий около берега на Красноярском водохранилище в Краснотуранском районе. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что от судна в воздух поднимается большой чёрный столб дыма, а стоящие на берегу отдыхающие с интересом наблюдают за происходящим.

Пострадавших в результате инцидента нет. При этом можно заметить, как на полыхающее огнём судно волны несут "плюшку" с людьми, которую отгоняет мужчина на гидроцикле. Как Лайфу сообщили в оперативных службах, инцидент случился накануне, 3 июля. Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание в моторном отсеке катера 1988 года выпуска. Потушить его смогли до приезда пожарных.