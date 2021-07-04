Катер эффектно сгорел на водохранилище под Красноярском
Пострадавших в результате инцидента нет, но для этого пришлось поработать, ведь прямо на огонь несло "плюшку" с людьми.
Катер эффектно сгорел на водохранилище под Красноярском. Видео © Соцсети
Очевидцы сняли на видео загоревшийся катер, стоящий около берега на Красноярском водохранилище в Краснотуранском районе. На кадрах, распространённых в социальных сетях, видно, что от судна в воздух поднимается большой чёрный столб дыма, а стоящие на берегу отдыхающие с интересом наблюдают за происходящим.
Пострадавших в результате инцидента нет. При этом можно заметить, как на полыхающее огнём судно волны несут "плюшку" с людьми, которую отгоняет мужчина на гидроцикле. Как Лайфу сообщили в оперативных службах, инцидент случился накануне, 3 июля. Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание в моторном отсеке катера 1988 года выпуска. Потушить его смогли до приезда пожарных.
Ранее Лайф рассказывал об уникальном пожаре, случившемся в результате возгорания газопровода на дне Мексиканского залива. Потушить его смогли лишь спустя пять часов.
Комментариев: 0