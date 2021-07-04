Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые за 13 лет

Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля — "Тяньхэ" — в открытый космос. Центральное телевидение Китая вело прямую трансляцию события. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), 2 phi hành gia Trung Quốc là Lưu Bá Minh và Thang Hồng Ba đã thoát ra khỏi khoang lõi của Thiên Hòa của trạm vũ trụ lúc 12:02 giờ Việt Nam ngày 4/7, bắt đầu thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. pic.twitter.com/Swa1YgOESk — Tân Hoa Xã (@XHTanhoaxa) July 4, 2021

"Тяньхэ" — это основной модуль строящейся многомодульной станции "Тяньгун". В настоящий момент он является самым крупным космическим аппаратом, построенным в Китае. В нём находятся центр контроля и управления, жилое пространство экипажа. В будущем здесь планируют проводить научные и космические эксперименты.

В 2022 году Китай планирует закончить строительство станции и пристыковать к "Тяньхэ" лабораторный и исследовательский модули.