Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые за 13 лет
Работы производились экипажем многомодульной орбитальной станции "Тяньгун", строительство которой официально началось 29 апреля.
Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля — "Тяньхэ" — в открытый космос. Центральное телевидение Китая вело прямую трансляцию события. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году.
Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), 2 phi hành gia Trung Quốc là Lưu Bá Minh và Thang Hồng Ba đã thoát ra khỏi khoang lõi của Thiên Hòa của trạm vũ trụ lúc 12:02 giờ Việt Nam ngày 4/7, bắt đầu thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. pic.twitter.com/Swa1YgOESk— Tân Hoa Xã (@XHTanhoaxa) July 4, 2021
"Тяньхэ" — это основной модуль строящейся многомодульной станции "Тяньгун". В настоящий момент он является самым крупным космическим аппаратом, построенным в Китае. В нём находятся центр контроля и управления, жилое пространство экипажа. В будущем здесь планируют проводить научные и космические эксперименты.
В 2022 году Китай планирует закончить строительство станции и пристыковать к "Тяньхэ" лабораторный и исследовательский модули.
Ранее Лайф сообщал, что актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко утверждены Госкомиссией в качестве экипажа, который будет снимать на МКС фильм "Вызов". На борт Международной космической станции доставлено оборудование для съёмок.
Комментариев: 0