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Китайские космонавты вышли в открытый космос впервые за 13 лет

Работы производились экипажем многомодульной орбитальной станции "Тяньгун", строительство которой официально началось 29 апреля.

4 июля, 07:24

Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля — "Тяньхэ" — в открытый космос. Центральное телевидение Китая вело прямую трансляцию события. В последний раз космонавты КНР выходили в открытый космос в 2008 году.

"Тяньхэ" — это основной модуль строящейся многомодульной станции "Тяньгун". В настоящий момент он является самым крупным космическим аппаратом, построенным в Китае. В нём находятся центр контроля и управления, жилое пространство экипажа. В будущем здесь планируют проводить научные и космические эксперименты.

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В 2022 году Китай планирует закончить строительство станции и пристыковать к "Тяньхэ" лабораторный и исследовательский модули.

Ранее Лайф сообщал, что актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко утверждены Госкомиссией в качестве экипажа, который будет снимать на МКС фильм "Вызов". На борт Международной космической станции доставлено оборудование для съёмок.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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