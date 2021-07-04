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Москвичам пообещали волну тепла на следующей неделе

Такие явления опасны, ведь они могут негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

4 июля, 06:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве и Подмосковье в середине следующей недели вновь установится тёплая погода, вероятно повторение аномальной жары, случившейся в июне. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта погода будет близкой к той июньской жаре, что была. Можно с большой вероятностью говорить о волне тепла с середины следующей недели", — приводит его слова ТАСС.

Так, уже в среду, 7 июля, в столичном регионе ожидается выше 30 градусов тепла, а на следующий день воздух прогреется до 32–34 градусов. Как уточнил Вильфанд, такие температуры отклоняются от нормы примерно на пять градусов, жаркая погода сохранится до 13–14-го числа. Волны тепла считаются опасным явлением, ведь они могут негативно сказываться на здоровье людей, особенно пожилого возраста.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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