Москвичам пообещали волну тепла на следующей неделе

В Москве и Подмосковье в середине следующей недели вновь установится тёплая погода, вероятно повторение аномальной жары, случившейся в июне. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта погода будет близкой к той июньской жаре, что была. Можно с большой вероятностью говорить о волне тепла с середины следующей недели", — приводит его слова ТАСС.

Так, уже в среду, 7 июля, в столичном регионе ожидается выше 30 градусов тепла, а на следующий день воздух прогреется до 32–34 градусов. Как уточнил Вильфанд, такие температуры отклоняются от нормы примерно на пять градусов, жаркая погода сохранится до 13–14-го числа. Волны тепла считаются опасным явлением, ведь они могут негативно сказываться на здоровье людей, особенно пожилого возраста.