Шторм "Эльза" ударил по Карибам, есть первые жертвы

Начало шторма "Эльза" на Карибах. Видео © Соцсети

Не менее трёх человек стали жертвами шторма "Эльза", сформированного в Карибском море. Два человека погибли в Доминиканской Республике, ещё один — в Сент-Люсии.

Как отмечает портал Axios, во время шторма ветер дует со скоростью 70 миль в час. Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил чрезвычайное положение в 15 округах.