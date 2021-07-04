Шторм "Эльза" ударил по Карибам, есть первые жертвы
В пятнадцати округах американского прибрежного штата Флорида объявлено чрезвычайное положение.
Начало шторма "Эльза" на Карибах. Видео © Соцсети
Не менее трёх человек стали жертвами шторма "Эльза", сформированного в Карибском море. Два человека погибли в Доминиканской Республике, ещё один — в Сент-Люсии.
Как отмечает портал Axios, во время шторма ветер дует со скоростью 70 миль в час. Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил чрезвычайное положение в 15 округах.
В конце июня в США минимум 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма. Сильный ливень привёл к масштабным наводнениям на улицах Алабамы.
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