НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шторм "Эльза" ударил по Карибам, есть первые жертвы

В пятнадцати округах американского прибрежного штата Флорида объявлено чрезвычайное положение.

4 июля, 05:07

Начало шторма "Эльза" на Карибах. Видео © Соцсети

Не менее трёх человек стали жертвами шторма "Эльза", сформированного в Карибском море. Два человека погибли в Доминиканской Республике, ещё один — в Сент-Люсии.

Как отмечает портал Axios, во время шторма ветер дует со скоростью 70 миль в час. Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил чрезвычайное положение в 15 округах.

Во Флориде приостановили поиски людей на месте обрушения жилого дома

Во Флориде приостановили поиски людей на месте обрушения жилого дома

В конце июня в США минимум 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма. Сильный ливень привёл к масштабным наводнениям на улицах Алабамы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На свадьбе в Кузбассе упавшее из-за шторма дерево придавило мужчину с ребёнком

20 июня, 08:17

Фёдор Смолов встретил Новый год вместе с внучкой Ельцина на острове миллионеров

2 января, 05:58

С разбившегося на Филиппинах самолёта спасли 40 человек

сегодня в 06:00

Военный самолёт с 85 человеками на борту потерпел крушение на Филиппинах

сегодня в 05:15

Дизайнер взялся за заброшенную церковь XVI века, и теперь внутри такая красота, что даже не верится

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1