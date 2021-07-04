Военный самолёт с 85 человеками на борту потерпел крушение на Филиппинах

Военный самолёт Lockheed C-130, на борту которого находилось 85 человек, разбился на Филиппинах. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на вооружённые силы страны.

Трагедия произошла в провинции Сулу. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция. К настоящему моменту удалось спасти 15 человек.