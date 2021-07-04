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Военный самолёт с 85 человеками на борту потерпел крушение на Филиппинах

На данный момент неизвестны подробности случившегося, а также количество пострадавших.

4 июля, 05:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GrangerE04117/status/1411555677080743936/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Granger</a></p>

Фото © Twitter / Granger

Военный самолёт Lockheed C-130, на борту которого находилось 85 человек, разбился на Филиппинах. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на вооружённые силы страны.

Трагедия произошла в провинции Сулу. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция. К настоящему моменту удалось спасти 15 человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Гаити шесть человек погибло при крушении самолёта. Двое из них — граждане Доминиканы. В числе жертв авиакатастрофы также пилоты воздушного судна.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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