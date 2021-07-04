Военный самолёт с 85 человеками на борту потерпел крушение на Филиппинах
На данный момент неизвестны подробности случившегося, а также количество пострадавших.
Фото © Twitter / Granger
Военный самолёт Lockheed C-130, на борту которого находилось 85 человек, разбился на Филиппинах. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на вооружённые силы страны.
Трагедия произошла в провинции Сулу. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция. К настоящему моменту удалось спасти 15 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что на Гаити шесть человек погибло при крушении самолёта. Двое из них — граждане Доминиканы. В числе жертв авиакатастрофы также пилоты воздушного судна.
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