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С разбившегося на Филиппинах самолёта спасли 40 человек

На месте крушения продолжается спасательная операция, количество погибших пока не установлено.

4 июля, 06:00

На Филиппинах разбился военный самолёт. Видео © Twitter/Khalid (Halit Ertuğrul)

По меньшей мере 40 человек были спасены с потерпевшего крушение на Филиппинах военного самолёта Lockheed C-130. Об этом сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана.

По его словам, трагедия произошла в 11:30 по местному времени в районе архипелага Сулу. Сейчас на месте крушения продолжается спасательная операция.

"В настоящее время мы делаем всё возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж", — приводит его слова телеканал CNN Philippines.

На Гаити шесть человек погибло при крушении самолёта

На Гаити шесть человек погибло при крушении самолёта

Напомним, всего на борту самолёта находилось не менее 85 человек. На данный момент причины произошедшего не установлены.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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