С разбившегося на Филиппинах самолёта спасли 40 человек

На Филиппинах разбился военный самолёт. Видео © Twitter/Khalid (Halit Ertuğrul)

По меньшей мере 40 человек были спасены с потерпевшего крушение на Филиппинах военного самолёта Lockheed C-130. Об этом сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана.

По его словам, трагедия произошла в 11:30 по местному времени в районе архипелага Сулу. Сейчас на месте крушения продолжается спасательная операция.

"В настоящее время мы делаем всё возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж", — приводит его слова телеканал CNN Philippines.