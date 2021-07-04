С разбившегося на Филиппинах самолёта спасли 40 человек
На месте крушения продолжается спасательная операция, количество погибших пока не установлено.
На Филиппинах разбился военный самолёт. Видео © Twitter/Khalid (Halit Ertuğrul)
По меньшей мере 40 человек были спасены с потерпевшего крушение на Филиппинах военного самолёта Lockheed C-130. Об этом сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана.
По его словам, трагедия произошла в 11:30 по местному времени в районе архипелага Сулу. Сейчас на месте крушения продолжается спасательная операция.
"В настоящее время мы делаем всё возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж", — приводит его слова телеканал CNN Philippines.
Напомним, всего на борту самолёта находилось не менее 85 человек. На данный момент причины произошедшего не установлены.
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