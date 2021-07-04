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Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолёта на Филиппинах

Всего на борту находилось 92 человека, включая трёх пилотов и пять членов экипажа.

4 июля, 06:49
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

После крушения военного самолёта Lockheed C-130 на Филиппинах погибло не менее 17 человек, их количество может возрасти. Об этом сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на министра обороны республики Дельфина Лорензану.

Предварительно, на борту вместе с тремя пилотами и пятью членами экипажа находилось 92 человека, из них 40 человек пострадали. Причиной катастрофы стало то, что воздушное судно не попало на взлётно-посадочную полосу на острове Холо в провинции Сулу.

С разбившегося на Филиппинах самолёта спасли 40 человек

С разбившегося на Филиппинах самолёта спасли 40 человек

Напомним, военный самолёт потерпел крушение в провинции Сулу на Филиппинах. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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