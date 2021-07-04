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"Всю жизнь говорили, никто не умирал": Украинцы отказались считать общение на русском языке "зрадой"

Вопрос вновь стал актуальным после того, как футболисты сборной страны отвечали прессе на Евро-2020 по-русски.

4 июля, 09:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители Киева не поддерживают негативного отношения к русскому языку и не считают его применение украинскими футболистами "зрадой" (изменой).

"Кому как удобно. Кто-то говорит на украинском, кто-то — на русском. Может, кто-то не знает украинский", — сказала одна из опрошенных изданием "Страна.ua" жительниц Киева.

Некоторые горожане отметили, что в Незалежной много людей говорят на русском языке и не видят в этом ничего плохого. А вот критику за такой выбор в социальных сетях они назвали хайпом. К выбору языка каждый подходит индивидуально, и подобного барьера вообще не должно существовать, считает киевлянка. По её мнению, можно общаться даже на английском и негатива из-за этого быть не должно.

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Жители украинской столицы выразили мнение, что сложившаяся в государстве ситуация вообще не должна оказывать влияние на использование языка, а русский язык "все понимают", поэтому и отказываться от него не имеет смысла.

"Пусть критикуют те, кто не по-украински нормально говорить не могут, не по-русски. Вот они и критикуют. Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал", — отметила одна из участниц опроса.

А один из участников заметил, что не считает использование русского языка "зрадой", ведь ему самому проще говорить именно на нём.

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Ранее в Раде заявили, что русских на Украине лишили части прав человека после принятия закона о коренных народах. Однако коллеги депутата указали ему, что в новоявленном законе не числятся и сами украинцы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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