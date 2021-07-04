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Вертолёт разбился в Кабардино-Балкарии, пилот сбежал с места происшествия

ЧП произошло во время проведения сельскохозяйственных работ в районе города Прохладного.

4 июля, 08:46
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Лайфу источник, о его вылете никакой аэропорт не знал. Винтокрылая машина, предположительно, обо что-то зацепилась и рухнула.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Наш собеседник уточнил, что никто не пострадал. Но известно, что внутри пилот был один и он скрылся с места.

В Краснодарском крае вертолёт Ми-2 разбился во время сельхозработ — видео

В Краснодарском крае вертолёт Ми-2 разбился во время сельхозработ — видео

Ранее Лайф рассказывал, как в Ленобласти потерпел крушение вертолёт Ми-8. Он взлетел с аэродрома Пушкин. И уже спустя шесть минут связь с экипажем винтокрылого судна пропала.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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