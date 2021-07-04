Вертолёт разбился в Кабардино-Балкарии, пилот сбежал с места происшествия

Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Лайфу источник, о его вылете никакой аэропорт не знал. Винтокрылая машина, предположительно, обо что-то зацепилась и рухнула.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Наш собеседник уточнил, что никто не пострадал. Но известно, что внутри пилот был один и он скрылся с места.