Вертолёт разбился в Кабардино-Балкарии, пилот сбежал с места происшествия
ЧП произошло во время проведения сельскохозяйственных работ в районе города Прохладного.
Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Лайфу источник, о его вылете никакой аэропорт не знал. Винтокрылая машина, предположительно, обо что-то зацепилась и рухнула.
Наш собеседник уточнил, что никто не пострадал. Но известно, что внутри пилот был один и он скрылся с места.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ленобласти потерпел крушение вертолёт Ми-8. Он взлетел с аэродрома Пушкин. И уже спустя шесть минут связь с экипажем винтокрылого судна пропала.
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