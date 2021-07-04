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Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами за обидное сравнение

Она выразила благодарность за то, что многие обиделись на сказанное, и заметила, что получила хороший урок на будущее.

4 июля, 08:32

Анфиса Чехова извинилась перед женщинами Бурятии за неудачное сравнение своего опухшего лица. Видео © Instagram/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова принесла извинения за неудачное сравнение своего отёкшего лица после омолаживающих уколов. В эфире её нового шоу "Скажи, подруга" она заявила, что "стала бурятской женщиной", два месяца не могла смотреть в зеркало, так как ненавидела своё отражение, что сильно не понравилось многим пользователям. В "Инстаграме" она опубликовала четырёхминутное видео, где объяснила свои слова.

"Дорогие бурятские женщины. Я сегодня не спала всю ночь, потому что переживала, что неосознанно, глупо, оскорбительно и обидно высказалась о вас. Честное слово, я не вкладывала в эту фразу особого смысла, это как слово-паразит, которое может даже в детстве засело в голове, некий сравнительный эпитет. Я никоим образом не хотела сказать, что красота бурятских женщин не существует или они не красивые, потому что я как раз, наоборот, очень ценю женщин разного веса, возраста, национальности и всегда топила за то, что все мы разные и это здорово", — сказала телеведущая.

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Чехова поблагодарила за то, что многие обиделись на сказанное и обратили внимание на боль и возмущение бурятских женщин. Она ещё раз извинилась и заметила, что получила хороший урок на будущее и впредь будет тщательней следить за тем, что говорит не только в эфире, но и в жизни.

Подписчики оценили признание телеведущей и поблагодарили её за смелость. При этом некоторые сочли ситуацию хайпом, а также "откровенным тупизмом".

Ранее Лайф рассказывал, что певец Виктор Салтыков назвал Ольгу Бузову позором страны. По его мнению, лучше бы артистка и вовсе не начинала музыкальную карьеру.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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